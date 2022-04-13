Собственники городской земли в Москве получили отсрочку платежей на 1,23 млрд рублей – вице-мэр Ефимов

Столичные девелоперы воспользовались новой антикризисной мерой поддержки, которая позволяет перенести на шесть месяцев платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года при изменении вида разрешенного использования (ВРИ). На данный момент им предоставили отсрочку на общую сумму 1,23 миллиарда рублей. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Собственники земельных участков, меняющие вид их разрешенного использования, имеют право обратиться за отсрочкой платежа по рассрочке за второй квартал. Это позволяет предпринимателям перенаправить освободившиеся средства на реализацию градостроительных проектов. За данной мерой уже обратились девять инвесторов. Они отсрочили платежи на общую сумму 1,23 миллиарда рублей за смену ВРИ 17 земельных участков», – сказал Ефимов.

Эта мера поддержки входит в план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, утвержденный мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце марта.

Внесение платы за изменение вида разрешенного использования земли предусмотрено федеральным законом. Эти средства компенсируют затраты столицы на обеспечение застраиваемых районов объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также вносят ощутимый вклад в городской бюджет. Размер платы определяется индивидуально для каждого земельного участка и зависит от его кадастровой стоимости, местоположения и объемов планируемого строительства. Вносить эти средства собственники земли могут единовременно или в рассрочку.

«С начала года по обращениям инвесторов были изменены виды разрешенного использования 116 земельных участков, в результате в бюджет города поступило почти 3,2 миллиарда рублей. Для сравнения: за весь 2021 год были изменены ВРИ 184 площадок, что принесло в казну более 8,6 миллиарда рублей», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В целом собственники земли, изменившие вид ее разрешенного использования, могут получить отсрочку платежей на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Аналогичная мера действует и для арендаторов городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов. При изменении цели предоставления участков они могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей, этой мерой поддержки воспользовались уже 27 арендаторов, сумма предоставленной им отсрочки составила 1,4 миллиарда рублей.

Для получения отсрочки платежей необходимо направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме в онлайн или традиционном формате. Нужно указать адрес земельного участка, номер договора аренды или финансово-лицевого счета.