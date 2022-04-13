Стали известны даты и место проведения ММСО 2022 и главная тема Салона

Пресс-конференция пройдет в первый день мероприятия.

Форумная часть Салона пройдет 29 и 30 апреля, выставочная перенесена на осень 2022 года. Несмотря на частичную смену формата, ММСО 2022 сохранит остроту, актуальность и объем коммуникации со всеми участниками сферы образования.

Возможно, именно сейчас Салон максимально полно реализует свой коммуникационный потенциал, став точкой опоры и местом встречи для всех участников сферы образования, а также площадкой общественного договора. Особую важность в нынешней ситуации приобретает межведомственная коммуникация между органами исполнительной власти всех уровней.

Максим Казарновский, Директор АНО «ММСО», рассказал подробнее о главной теме Салона: «В известном фильме прошлое и будущее находятся в параллели. И если сквозь призму этой метафоры посмотреть на окружающий нас мир, мы поймём, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.

Это не хорошо и не плохо.

Это факт, который нужно признать и не делать вид, что прошлое в прошлом. Оно вокруг нас и сильно влияет на нашу повседневность.

И не нужно заигрываться с тем, что мы отчетливо знаем куда и зачем идем.

Попасть в будущее - это работа.

У нас у всех разные скорости, запросы и амбиции.

Выше, быстрее, сильнее - не всегда путь к гармонии.

Нужно дать право другим быть медленнее чем ты и, одновременно, другие могут быть кратно быстрее.

Если проникнуться теми образами и смыслами, которые заложены в теме этого года, то можно попробовать начать воспринимать глобальный контекст более рельефно и осознанно. Тогда это может дать надежду втянуть в пространство ДИАЛОГА самых разных, часто непримиримых игроков.»

В этом году на ММСО будут представлены следующие кластеры и спецпроекты:

«Общее образование»

Куратор Юрий Ээльмаа, кандидат педагогических наук, методист, автор курсов и книг, куратор платформы «ММСО.Онлайн».

«Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики»

Куратор Евгений Сженов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт НИУ ВШЭ.

«Высшее образование»

Куратор Александр Молчанов, кандидат педагогических наук.

«Госполитика» (программа федеральных органов исполнительной власти)

Куратор Оксана Гончарова, GR-директор ММСО, директор ФГБУК «ВЦХТ», кандидат педагогических наук

«Дополнительное профессиональное образование»

Куратор Ангелина Золотарева, доктор педагогических наук, профессор Сочинского государственного университета.

Спецпроект «ММСО. Муниципалитеты»

Куратор Ирина Патронова, ректор «Института развития образования« Орловской области.

Спецпроект «ММСО. Руководитель образовательной организации»

Куратор Людмила Серикова, проректор Академии социального управления.

«Дополнительное образование»

Куратор Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, кандидат психологических наук

«Дошкольное образование»

Куратор Татьяна Волосовец, кандидат педагогических наук, доцент, куратор дошкольного кластера ММСО, заместитель директора Национального института качества образования.

«Инклюзия»

Куратор Александр Ездов, директор Школы № 1788, Москва.

Спецпроект «Частное образование: лучшие практики»

Куратор Денис Кравченко, главный редактор, основатель EdExpert,

шеф-редактор журнала Образовательная политика,

вице-президент АсНООР.

«Корпуниверситеты и Digital learning»

Куратор Павел Безяев, Лидер и основатель сообщества Digital Learning, консультант в сфере цифровых технологий в обучении.

Спецпроект «Креативные индустрии для образования»

Куратор София Шехавцова, продюсер и выпускающий куратор образовательных программ Practicum by Yandex и Yaizy.

Неделей ранее ММСО 2022 подготовил Манифест неопределенности, в котором сформулированы стратегии поведения и поддержки организаций, педагогов, родителей и детей в нынешней ситуации. Документ призывает к диалогу не когда-то в будущем, а именно сейчас – чтобы найти ответы на острые вопросы и снять нарастающую тревожность и неопределенность. В рамках программы поддержки образовательного сообщества специалисты, представители управленческих и педагогических команд могут задать вопросы, поделиться болями и проблемами, а эксперты – позицией и опытом на платформе «ММСО.Коннект».

ММСО проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 368-р от 3 марта 2016 г. в редакции №1764-р

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