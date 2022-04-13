Студентов Москвы после промышленного хакатона позвали на практику крупнейшие промышленники

Более 100 студентов московских вузов приняли участие в промышленном хакатоне по решению прикладных технических задач, который прошел 9 и 10 апреля в рамках студенческой недели «Моспром studweek». По итогам кейс-чемпионата 6 столичных предприятий пригласили победителей на работу и стажировку, рассказал 13 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

«В состязаниях по решению технических кейсов приняли участие 115 студентов из 9 столичных вузов. По итогам хакатона шесть предприятий города предложили 30 студентам пройти стажировку и пятерых пригласили на работу. Такие мероприятия становятся доброй традицией и являются эффективным инструментом поиска молодых перспективных кадров, в которых сегодня нуждается промышленность», — сказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в этом году на работу студентов позвали на Щербинский лифтостроительный завод, а пройти практику предложили ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, ГК «Москабельмет», ЦЭНКИ, РКС и НПО «Наука».

Глава департамента также отметил, что ряд идей, предложенных на хакатоне в прошлом году, заводам удалось реализовать на практике. Например, на основании решения от команды студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Группе компаний «Москабельмет» разработали сервис для быстрого выявления фальсификата. Сегодня он доступен в магазинах приложений.

Студенческая неделя проходит в столице с 9 апреля. Для молодых специалистов предусмотрены экскурсии на промышленные предприятия, коуч-сессии, общение с экспертами по вопросам трудоустройства. Студенты и все желающие вне зависимости от возраста смогут пройти быстрые собеседования и получить предложение о трудоустройстве или стажировке. По словам Владислава Овчинского, на день карьеры уже записались свыше 700 человек. При этом заявки на участие еще принимаются, для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

Закончится «Моспром studweek» днем карьеры, он состоится 15 апреля. В этот день обладатель золотого Каннского льва, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов и другие специалисты проведут мастер-классы, направленные на развитие креативного мышления и освоение ораторского искусства. Также среди участников мероприятия разыграют персональные консультации с HR-экспертами.