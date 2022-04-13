Сюжет дня: акции угольных компаний вышли в тренд

Акции угольных компаний торговались в плюсе по итогам торгов на Мосбирже в среду, 13 апреля. За сессию прибавили в цене акции «Распадской» на +6,69% до 401,9 рублей за штуку, а «обычка» «Мечела» подросла на +6,39% до 127,67 рублей за штуку, а «префы» на +3,73% до 214,15 рублей за бумагу.

Трейдеры покупали акции на фоне грядущего удорожания угля. Из-за пятого пакета санкций Россия не сможет поставлять уголь в Евросоюз. Это значит, что европейским странам придется закупать топливо по более дорогой цене, поскольку угольные запасы в других странах, в частности в Китае, истощаются. Россия намерена переориентировать поставки на внутренний рынок, а также начать более плотное сотрудничество с другими партнерами. Для этого по поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году планируется начать строительство объектов Северного широтного хода (железная дорога Обская-Салехард-Надым-Хорей). Это поможет разгрузить БАМ и Транссиб и переориентировать поставки угля, газа и нефти в другие страны мира.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,49% до 2528,42 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,76% до 997,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:25 мск составила 107,91 долларов за баррель (+3,13%). Российская валюта слабела – 79,86 рублей за доллар.

С 24 февраля российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.