Театр Наций представит постановки ко Дню Победы в рамках благотворительной акции «Открытый занавес»

Спектакли пройдут на московских городских площадках — в Парке Горького, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ.

«Театр Наций впервые так активно выходит за пределы своих стен. В разных художественных форматах и на разных московских публичных пространствах мы будем говорить о великом Дне Победы. И это разговор с беспрецедентно широкой для нас аудиторией, потому что цель искусства — объединять людей вокруг вечных ценностей», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

В 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького на площадке Музеона будет представлена новая редакция спектакля-концерта «Мы эхо…», поставленного к 70-летию Победы. Это антология песен советских композиторов о Великой Отечественной войне и мирной жизни советских граждан, исполненная драматическими артистами Юлией Пересильд, Павлом Акимкиным, Артемом Тульчинским и музыкантами Романом Аникеевым, Сергеем Шамовым, Александром Муравьевым.

В 15:00 в Парке Победы на Поклонной горе пройдет концерт «Посвящение», поставленный заслуженной артисткой РФ Мариной Брусникиной по мотивам пьесы «Волоколамское шоссе» знаменитого немецкого драматурга Хайнера Мюллера. На создание пьесы Мюллера вдохновила одноименная повесть классика военной прозы Александра Бека о цене победы советских войск под Москвой зимой 1942 года. Обращение к этому эпическому тексту — попытка разобраться в нашем непростом и великом прошлом. В концерте принимают участие народный артист России Евгений Миронов, народный артист СССР Юрий Башмет, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», а также молодые актеры.

В 20.00 в Доме культуры ВДНХ состоится показ спектакля лауреата премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Дмитрия Сердюка «Моими глазами», поставленного к 75-летию Победы. Это монологи о Великой Отечественной войне от лица самых разных героев: ребенка, легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Виктора Штрума из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также народного артиста РФ Авангарда Леонтьева. В спектакле принимают участие Наталья Тенякова, Авангард Леонтьев, Сати Спивакова, Мария Смольникова, Юрий Нифонтов, Дмитрий Симонов, Никита Кологривый, Дарья Наумова и другие.

Приглашения на мероприятия в первую очередь получат граждане, эвакуированные из ЛНР и ДНР, члены молодежных, волонтерских и ветеранских организаций, а также многодетные семьи.

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссеров, а также дать дорогу молодым, таким как Талгат Баталов, Данил Чащин, Егор Матвеев и многим другим. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов — Дункана Макмиллана, Мариуса фон Майенбурга, Эльфриды Елинек, Михаила Дурненкова, Ярославы Пулинович и Валерия Печейкина.