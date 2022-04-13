Трейдеры начали своеобразно реагировать на рыночные сигналы

После краткосрочной утренней коррекции цены на нефть вновь начали подниматься. Это достаточно серьезный сигнал рынкам, которые еще не отошли от вчерашнего рывка, в рамках которого «черное золото» выросло в цене почти на 6%. По итогам торговой сессии 12 апреля Brent выросла на 5,71%, до 104,1 доллара за баррель, а WTI — на 5,79%, до 99,75 доллара.

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Причиной бурного роста стали сообщения о смягчении коронавирусных ограничений в Шанхае — крупнейшем мегаполисе Китая, на который приходится до 4% потребления нефти в стране. В результате, пишет Finmarket, обеспокоенность участников рынка по поводу спроса на нефть в Китае немного снизилась.

Утром 13 апреля нефть попыталась скорректироваться, начав торги снижением на неофициальных данных о росте запасов в США на прошлой неделе. Однако откат был недолгим — уже днем сырье вновь вернулось к росту. Цены на нефть на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, прибавляя 0,6% и вплотную прижимаясь к верхней границе «непробиваемой» пока зоны поддержки, проходящей между отметками 95 и 105 долларов за баррель Brent.

ОПЕК не сможет компенсировать отсутствие российской нефти

Прошедшие недели характеризовались небольшой коррекцией цен вниз на рынке нефти в рамках растущего тренда, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent понизилась от уровня выше 110 до 105 долларов за баррель, цены на сорт WTI опустились от 105 до 100 долларов. В моменте цены на оба бенчмарка опускались даже ниже 100 долларов, но оставались там недолго.

Основным фактором, способствовавшим снижению цен, стало расширение локдаунов в Китае, потенциально снижающее потребление и импорт нефти в страну, поясняет эксперт. Дисконты на поставку российской нефти снизились почти до 35 долларов, что привело к поступлению на рынок объёмов дешёвой нефти. Экспортные поставки из России в апреле показали прирост относительно отгрузок в начале марта, указывая на то, что российская нефть находит путь на рынок, несмотря на санкции. Фактически, российская нефть сейчас продаётся примерно по 70-67 долларов за баррель.

Кроме того, МЭА анонсировало выпуск рекордного объёма нефти в 240 млн баррелей странами ОЭСР из стратегических запасов в течение следующих 6 месяцев. США планируют выпустить 180 млн баррелей нефти. Очевидно, что по истечении этого срока ожидается улучшение со стороны предложения. Вероятно, предполагает Лукичева, произойдёт рост добычи в США, а также может начать поступать на рынок нефть из Ирана. В совокупности это сбивает общий уровень цен и снижает опасения по поводу дефицита поставок в краткосрочном периоде.

В то же время выпуск значительных объёмов нефти из запасов создаст условия для усиления дефицита в среднесрочной перспективе. Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе резко выросли (+7,757 млн баррелей) на фоне выпуска нефти из резервов. Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается рост запасов на 0,863 млн баррелей.

Накануне ОПЕК в опубликованном ежемесячном отчёте сообщила, что в настоящий момент рынок нефти находится во власти геополитики, а фундаментально остаётся в балансе. Однако картель понизил оценку прироста мирового потребления в 2022 г. из-за ухудшения перспектив роста мировой экономики. Оценка добычи также была понижена.

Несмотря на ситуацию, страны ОПЕК ещё раз подтвердили на встрече с европейскими представителями, что не имеют возможности заменить выбывающие из-за санкций объёмы российского экспорта. В ходе встречи 31 марта увеличение добычи странами ОПЕК+ было повышено только слегка — до 432 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ назначено на 5 мая.

Это означает, заключает Лукичева, что устойчивость растущего тренда продолжит тестироваться на прочность, но пока можно ожидать сохранения динамики цен вблизи текущего уровня. Поддержку рынку оказывает приближение автомобильного сезона в Северном полушарии, низкий уровень запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, а также приближение очередного активного сезона ураганов в Атлантике.

Нефтяной рынок зациклился на росте

Сейчас, указывает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, нефтяной рынок оказался зациклен на идее заключительного скачка цен на нефть выше максимума июля 2008 года, когда баррель Brent достигал 147 долларов. В начале марта, на фоне угрозы эмбарго поставок российской нефти в страны ЕС, нефтяные котировки уже достигали отметки 139 долларов за баррель Brent, но вершина 2008 года так и не была покорена. Меж тем опытные участники торгов прекрасно знают, что в подобных ситуациях рынок не может успокоиться, пока хотя бы на несколько долларов не превысит предыдущий максимум.

Вероятно, именно из-за такой психологической вовлеченности мы видим высокий уровень невосприимчивости инвесторов к плохим новостям. Ни жесткие локдауны в Китае, ни неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 7,7 млн баррелей, зафиксированный Американским институтом нефти (API) за прошлую неделю, ни понижение прогноза ОПЕК по росту спроса не могут даже приблизить цены к нижней границе зоны поддержки 95-105 долларов за баррель Brent, считает аналитик.

Зато когда на нефтяном рынке появляются даже небольшие позитивные намеки, цены тут же реагируют на них ростом, как это было на этой неделе, когда небольшие послабления карантинных ограничений в Шанхае помогли нефтяным котировкам быстро вернуться к максимальным уровням 105-106 долларов за баррель Brent с прошлой среды 6 апреля.

Можно сказать, продолжает Гойхман, что у нефтяного рынка выработался «иммунитет» к плохим новостям и проходит он ровно через зону поддержки 95-105 долларов за баррель Brent. Пока цены выше этих уровней, «игра в нефть по 150-170 долларов» будет продолжаться, а ее главным информационным драйвером будет оставаться потенциальное эмбарго европейскими странами на поставки российской нефти.

Соответственно, если рынку удастся закрепиться ниже 95 долларов за баррель Brent, то начнется «игра в глобальную рецессию», о которой нас предупреждает практически безошибочный сигнал — инверсия доходностей 2-летних и 10-летних гособлигаций США. Прогнозный горизонт этого паттерна долгового рынка — 6-18 месяцев, так что времени для роста нефтяных котировок еще более чем достаточно. К тому же, пока цены выше 95 долларов за баррель Brent, именно первый вариант — «нефть по 150-170 долларов» — является приоритетным.

«Когда он может быть реализован, вопрос не из легких, однако есть ряд подсказок, — поясняет Гойхман. — Мы видим, насколько ожесточенная идет борьба за включение в шестой пакет антироссийских санкций ЕС ограничений на поставки российской нефти. Мы видим, как США давит на альтернативных покупателей нефти из России — об этом говорит свежая история телефонного разговора президента Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и последовавшего за ним исключения индийской компанией Indian Oil Corp сорта Urals из списка ближайшей закупки.»

(Отметим, что Indian Oil Corporation, решив сосредоточиться на ввозе легких сортов нефти, исключила из своего последнего тендера несколько сортов высокосернистой, и Urals — только один из них. СМИ же сосредоточились на российской нефти потому, что именно ее по понятным политическим причинам Reuters вынес в заголовок этой новости. — Прим. Expert.ru).

Сюда же можно отнести и попытки ЕС «уговорить» ОПЕК нарушить соглашение ОПЕК+ и нарастить добычу, в случае отказа первого от российской нефти, констатирует Гойхман. На это предложение Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дипломатично ответил отказом, указав на техническую невозможность заместить 7,0 млн баррелей в сутки российского экспорта.

Так или иначе, считает аналитик, страны ЕС попытаются в той или иной форме ограничить поставки российской нефти, и самым подходящим моментом для этого может стать май, когда страны-участницы Международного энергетического агентства (IEA) собираются начать товарные интервенции объемом в 240 млн баррелей за 6 месяцев. Но этого объема (1,3 млн б/с) абсолютно точно не хватит, чтобы компенсировать российские поставки. Отсюда и высокая вероятность шокового сценария краткосрочного скачка нефтяных цен к 150-170 долларов за баррель Brent, после которого рынок и переключится на «игру в глобальную рецессию», способную вернуть нефтяные котировки к 60-70 долларов за баррель Brent.

Естественно, когда перед участниками торгов стоят такие перспективы, реагировать на внутриотраслевую статистику, как на отвлекающий шум, им не хочется, говорит Гойхман. Поэтому вряд ли стоит ожидать значительной реакции нефтяного рынка и на данные от минэнерго США по запасам сырой нефти, и на отчет IEA.

Техническим сигналом к тому, что заключительный раунд «игры в нефть по 150-170 долларов» начался, станет закрепление котировок выше 113-115 долларов за баррель Brent, уверен Марк Гойхман. Однако рассчитывать на это стоит, возможно, лишь во второй половине апреля. До этого момента нефтяные котировки могут продолжать двигаться в достаточно размашистом, но боковом коридоре 100-110 долларов за баррель Brent.