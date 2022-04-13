ЦБ сообщил о резком росте трендовой инфляции в марте

Трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в марте выросла до 9,52% с 6,42% в феврале. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, повысилась до 10,96%, сообщили в ЦБ.

«Резкое повышение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции указывает на значительный рост цен по широкому кругу потребительских товаров и услуг в марте, вызванный изменением внешних условий и всплеском потребительского спроса», — говорится в пояснении Центробанка.

При этом отмечается, что во второй половине марта — начале апреля недельный рост цен существенно замедлился, в том числе под влиянием укрепления курса рубля. Тем не менее, баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может служить более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Ранее «Эксперт» писал, что в марте потребительские цены в России выросли на 7,61%, годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. Более всего поднялись цены на путевки в Турцию, за пользование потребительским кредитом и ксерокопирование документов, из продуктов сильно подорожали лук и сахар, а из товаров — бытовая и компьютерная техника, а также ювелирные изделия, следует из данных Росстата.

