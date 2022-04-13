Рост цен производителей США достиг беспрецедентного уровня

Цены американских производителей подскочили в марте до рекордно высокого уровня, превзойдя все прогнозы, что говорит о сохраняющемся инфляционном давлении на потребительские рынки, сообщает в среду Bloomberg.

Индекс цен производителей (ИЦП) в первый месяц весны вырос на 11,2% в годовом сопоставлении и на 1,4% по сравнению с февралем, свидетельствуют данные Министерства труда США. Ежемесячный прирост был широким по категориям, а также самым большим за всю историю наблюдений.