Рост цен производителей США достиг беспрецедентного уровня

Цены американских производителей подскочили в марте до рекордно высокого уровня, превзойдя все прогнозы, что говорит о сохраняющемся инфляционном давлении на потребительские рынки, сообщает в среду Bloomberg.
Индекс цен производителей (ИЦП) в первый месяц весны вырос на 11,2% в годовом сопоставлении и на 1,4% по сравнению с февралем, свидетельствуют данные Министерства труда США. Ежемесячный прирост был широким по категориям, а также самым большим за всю историю наблюдений.
Это контрастирует с последним отчетом о потребительских ценах, который зафиксировал снижение темпов роста базовой инфляции.
Общий ИЦП и основные показатели значительно превзошли предварительные оценки экспертов. Средние прогнозы в опросе экономистов, проведенном Bloomberg, предусматривали увеличение цен производителей на 10,6% г/г и на 1,1% м/м. Февральские показатели также были пересмотрены в сторону повышения.
Данные показывают рост цен на энергоносители, продукты питания и металлы. Кроме того, транспортные проблемы и нехватка рабочей силы усложняют жизнь производителям, пытающимся сбалансировать предложение с устойчивым спросом.
Риск заключается в том, что увеличение производственных затрат будет перенесено, по крайней мере частично, на потребителей. Отчет по инфляции в США, опубликованный во вторник, показал, что потребительские цены выросли в марте на максимальный уровень с конца 1981 года, в основном за счет роста цен на продукты питания, жилье и бензин.
Цены на товары выросли на 2,3% в марте второй месяц подряд. Более половины прироста произошло за счет скачка цен на энергоносители на 5,7%. Стоимость услуг, тем временем, выросла на 0,9% после роста на 0,3% в феврале.
Данные по инфляции подталкивают Федеральную резервную систему к более агрессивному повышению процентных ставок. Сейчас ожидается повышение ставки на полпроцента в мае.