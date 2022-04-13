В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран

Москва не исключает сценария, при котором ядерные материалы могут быть завезены на Украину из третьих стран, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Мы не можем исключить сценарий, при котором ядерные материалы могут быть ввезены в Украину из третьих стран», - сказал он.

По его словам, украинские власти до сих пор вынашивают планы химических провокаций на Донбассе. Также не исключено повторение терактов против предприятий с отравляющими веществами.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины» и привлечь к ответственности всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирного населения» Донбасса.

Согласно заявлению Министерства обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.