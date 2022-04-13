В Москве состоится Форум безопасного интернета

25.04.2022 в Москве состоится ежегодный XI Форум безопасного интернета. В данной конференции примут участие кибердружинники, сотрудники властных органов, ученые, представители IT-отрасли, блогеры, журналисты, руководители онлайн-медиаресурсов, эксперты, работники правоохранительных структур, участники детских движений, а также простые пользователи всемирной паутины со всей России.



ФБИ-2022 представляет собой главное ежегодное мероприятие, посвященное проблемам безопасности в глобальной сети. Он организован Лигой безопасного Интернета (ЛБИ) и Национальным центром помощи детям.



Основными темами дискуссий форума в этом году станут цифровой суверенитет Российской Федерации, международное регулирование всемирной паутины, поддержка российской IT-отрасли. Кроме того, планируется проведение дискуссий, посвященных следующим темам: защита детей от вредной информации; расширение использования цифровых технологий в образовательной сфере; изменение законодательства в целях предотвращения распространения ложной информации и борьбы с терроризмом и экстремизмом в интернете; сообщество блогеров и его вероятное преобразование путем регистрации юридических лиц; меры государственной поддержки IT-сообщества.

Повышенное внимание в ходе мероприятия будет уделено проблеме необходимости улучшения осведомленности учеников и учителей относительно безопасного использования глобальной сети.



По словам Екатерины Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, главная тема ФБИ-2022 – цифровой суверенитет Российской Федерации в условиях ведения информационной войны. В нынешней ситуации, когда против Российской Федерации развязана крупномасштабная информационная война, необходимо организовать «мозговой штурм» с участием ведущих специалистов IT-отрасли и сотрудников властных органов. Они были приглашены, чтобы провести совместный серьезный разговор касательно будущего всемирной паутины и защиты рубежей российского цифрового пространства.



ЛБИ проводит форум с 2011 года. В прошедшие годы в нем принимали участие лидеры IT-отрасли не только из Российской Федерации, но и из других государств. Два раза мероприятие проводилось в формате российско-китайского форума, посвященного безопасности в интернете.



Программа форума опубликована на вебсайте foruminternet.ru. Принять участие в форуме можно бесплатно, пройдя онлайн-регистрацию на вебсайте. Сбор участников состоится 25.04.2022 в 09.00, форум начнется в 10.00 по адресу: МИА «Россия сегодня», Москва, Зубовский бульвар, 4, стр. 1.

Форум пройдет при информаицонной поддержке smi2.ru.