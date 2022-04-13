В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса

Более двух тысяч детей-сирот, эвакуированных из Донбасса, прибыли в Российскую Федерацию, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление директора Департамента государственной политики в области защиты прав детей Министерства образования Российской Федерации Ларисы Фальковской.

«В настоящее время у нас 2161 ребенок из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, эвакуированных с территорий Донбасса, и сто из этих детей прибыли из освобожденной Украины. Из них 368 детей дошкольного возраста, 1683 ребенка школьников, 210 студентов. Более тысячи детей прибыли в составе организованных групп, сопровождающих организаций», - рассказала в беседе с агентством Фальковская.

Она заверила, что российская сторона делает все возможное для создания всех необходимых условий для прибывших в РФ детей.

«Проводится большая работа по разработке международных соглашений, позволяющих передавать прибывших детей в семьи российских граждан», - сказала также Фальковская. В настоящее время подготовлены два таких проекта соглашений. По словам замминистра, они находятся на рассмотрении Министерства образования Российской Федерации.

