Владимир Евтушенков перестал контролировать АФК «Система»

Доля Владимира Евтушенкова в АФК «Система» сократилась до 49,2%.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение компании, ее крупнейший акционер и основатель, попавший сегодня под санкции Великобритании, передал 10% акций своему сыну Феликсу. Таким образом, Евтушенков-старший больше не является контролирующим акционером АФК «Система». Доля Феликса Евтушенкова, который является членом совета директоров, выросла до 15,2%.

В 2018 году Евтушенков-младший увеличил свою долю в корпорации вдвое, до 5%; в июне прошлого года Владимир Евтушенков заявлял, что больше не планирует передавать акции компании сыну, отмечает издание.

В АФК «Система» подчеркнули, что компания продолжит выполнять обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами в полном объеме, несмотря на санкции против ее основателя. «Ограничительные меры, введенные правительством Великобритании в отношении Владимира Петровича Евтушенкова, носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы», — цитирует РБК сообщение холдинга.

Вместе с тем отмечается, что из-за «значительной степени неопределенности» и быстро меняющейся внешней среды компания не исключает возможность неблагоприятного воздействия на ее деятельность и финансовые результаты со стороны нынешних или будущих внешних факторов.

Ранее сегодня Лондон расширил санкционный список, включив в него 206 российских физических лиц, среди которых оказались, помимо Евтушенкова, президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощник президента по научно-образовательной политике Андрей Фурсенко, акционер золоторудной компании «Полюс» Саид Керимов, сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, супруга главы МИД России Мария Лаврова, а также депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. В группу входят, в частности, телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть магазинов «Детский мир», сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм Групп». Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 69,8%, превысив 17,3 млрд рублей. Выручка АФК «Система» за IV квартал 2021 года выросла на 16,7% год к году, до 225,7 млрд рублей. Ключевыми событиями IV квартала прошлого года и после окончания отчетного периода в корпорации называют монетизацию доли в Segezha Group, увеличение доли в фармацевтическом бизнесе и выкуп акций АФК «Система».