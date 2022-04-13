Внешний долг РФ снизился с начала года на $26,5 млрд

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. По данным, представленным на сайте ЦБ, три четверти внешней задолженности в национальной и иностранной валютах приходится на частый сектор (банки и прочие секторы).

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — говорится в пояснении Центробанка.

По статистике ЦБ, из $453,498 млрд внешнего долга, на органы госуправления и Центробанк приходится $86,079 млрд, на частный сектор — $367,418 млрд.

Ранее «Эксперт» писал, что внешний долг России по итогам 2021 года вырос на 2,4% – до $478 млрд. Однако по отношению к третьему кварталу 2021 года внешний долг России на начало текущего года снизился на 2,5% с $490,6 млрд. По итогам 2020 года внешний долг РФ составлял $467,1 млрд.

