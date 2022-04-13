Захотеть своё

24 февраля в России наступил закат большой эпохи — эпохи общества иностранного потребления, которая длилась более 30 лет и основывалась на отказе от собственной промышленности. Принято считать, что отправной точкой создания общества потребления стало открытие в Москве первого МакДональдса. Но гражданский запрос на такое общество был сформирован ранее. Его формировали дефицит позднего Союза, очереди в магазинах, нехватка качественной продукции, а главное, внутренняя установка советских граждан, что все хорошее может быть только импортным, а отечественная продукция — это товары второго сорта.

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После развала Союза и открытия границ западные транснациональные корпорации начали активно формировать общество потребления в новой России. Западные маркетологи не делали акцент на пользу, качество, или вкус своей продукции. Они навязывали новые поведенческие модели потребителей: внедряли в сознание людей, и главным образом, молодого поколения ассоциативный ряд, который увязывал их фаст-фуд, одежду, услуги, предметы быта с такими понятиями, как успех, престиж, уважение, радость от жизни.

Именно эти навязанные ценности и заставляли некоторых штурмовать Макдональдсы перед закрытием в марте 2022 года. Людям не нужна была котлета в булке, им хотелось урвать напоследок кусочек того придуманного счастья, которое для них ассоциировалось с брендом американской закусочной.

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В обществе, еще со времен Лени Голубкова, «купившего жене сапоги», формировалось искусственное представление о счастье, как наборе товаров и услуг, которые ты можешь себе позволить, в том числе и в кредит. Это привело к изменению и ценностной шкалы в образовании и выборе профессии.

Рабочие и производственные специальности отошли на второй план. На первое место вышло не умение создавать, а умение продавать. Причем продавать то, что, как правило, было сделано за границей, или по зарубежным технологиям.

Переход к обществу потребления проходил под флагами либеральной экономики и глобализации, мышление в категориях «национальных интересов» практически полностью приостановилось. В новой парадигме потребления потребители становились космополитами, которым внутренне стало без разницы, чье покупать. На первое место вышла вилка: цена-качество.

Все это рикошетом привело к системной стагнации производства в России.

Политическая ситуация 2014 года заставила государство и само общество обратить внимание на эту проблему. В ряде отраслей, главным образом, в сельском хозяйстве, смогли найти возможности и ресурсы для начала реального импортозамещения.

Оказалось, что в России могут делать сыры не хуже итальянских и хамон, не сильно уступающий испанскому, а крымские устрицы составили достойную конкуренцию французским. Российская моцарелла, хамон и устрицы перестали быть шутками и мемами, а превратились в конкурентоспособные товары на прилавках магазинов.

К сожалению, первая волна импортозамещения в должной мере не смогла совершить технологический переворот в тяжелой промышленности, металлургии, самолётостроении, автомобилестроении, производстве бытовой техники. Преобразования коснулись производства лишь отдельных технологий, комплектующих, но сами экономические процессы по-прежнему шли по старым лекалам глобализации, когда проще что-то купить за границей, чем научиться делать самим. В итоге экономическая турбулентность быстро сошла на нет, санкции 2014 года оказались бурей в стакане воды, гражданский запрос на импортозамещение ослабел, и спустя 2—3 года тема импортозамещения постепенно отошла из повестки на второй план.

Нынешняя ситуация в корне отличается от событий восьмилетней давности. Спланированная экономическая война Запада против России по замыслу авторов должна ударить по кошельку каждого россиянина и (в идеале) вообще «отменить» экономику целой страны. И здесь уже нельзя ограничиться только призывами и слоганами.

У России будет такое будущее, какое мы сами себе создадим. У нас будут такие телефоны, телевизоры, машины, самолеты, йогурты, подгузники, какие мы сами будем в состоянии производить. Для себя, не для кого-то другого. Запад уже отказал всем гражданам России в праве пользоваться даже такими повседневными вещами, это данность. Не нужно видеть в этом трагедию. Наоборот, в этом нужно видеть открывшееся окно возможностей.

Что может сделать гражданское общество в этой ситуации? Как общество может помочь импортозамещению? Поискам ответов на эти вопросы будет посвящен предстоящий в Новосибирске 14-15 апреля форум Общественной палаты РФ, в данном материале поделюсь лишь некоторыми соображениями.

Во-первых, мы должны обрести уверенность в себе и в своих силах, сказать сами себе, что мы сможем стать обществом, которое хочет и умеет производить и создавать.

Во-вторых, многое зависит от лидеров общественного мнения, задающего установки. Именно сейчас они вполне могут помочь вывести на мотивированный и конкурентный выбор не только в пользу российских товаров и услуг (других просто может и не быть), но и в пользу другого отношения к себе и обществу в целом.

В-третьих, необходим широкий гражданский консенсус того, что что модель либеральной экономики себя исчерпала. Переход к новой модели экономики сегодня должен опираться на твердый запрос гражданского общества, ровно как 30 лет назад на аналогичный запрос опирался переход к капитализму. При этом новая, более справедливая и безопасная модель экономики обязательно должна сочетать все лучшее как из капитализма, так и из прошлых успешных периодов нашей собственной истории. В этой связи особого внимания стоит книга «Кристалл роста», в которой без стереотипов описаны успешные практики экономического роста времен Советского союза.

В-четвертых, нужна комплексная социально-информационная программа «покупай российское», причем как важнейшая часть нового общественного договора. В упрощенном виде идея звучит примерно так: «чем больше каждый из нас покупает российских товаров и услуг, тем выше доходы каждого из нас, тем благополучнее общество в целом».

А чтобы слоган «покупай российское» сработал, необходимо через все возможные форматы (включая СМИ, соцсети, полки магазинов и рекламные щиты) рассказывать людям о том, что у нас есть российского. Российские производители, особенно те, кто инвестировал в импортозамещение, должны получить льготную государственную информационную поддержку. Поэтому в условиях мобилизационной экономики представляется логичным приравнять открытую информацию новостного характера от отечественных производителей к социальной рекламе. Ведь «покупай российское» — это, в том числе, и программа поддержки создания новых рабочих мест.

Когда ты знаешь, что покупаешь то, что делал твой друг, сосед или просто люди из твоего города и района, то доверие к такой продукции, или услугам, автоматически вырастет в разы. В гражданском обществе естественным образом возникнет запрос на приобретение и потребление отечественных товаров и услуг.

Настоящее импортозамещение — это осознанный и мотивированный выбор гражданского общества, а миссия государства должна заключаться в аргументированном побуждении к такому выбору. Это не быстрый процесс, но при стратегически выверенном подходе только он сможет сделать новую экономику России эффективной и конкурентоспособной.