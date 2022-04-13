Закончился одиннадцатый Международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS

За эти два дня в рамках насыщенной программы выступили передовые учёные, прогрессивные топ-менеджеры и предприниматели, талантливые креаторы и визионеры, которые остро чувствуют, что нужно делать в условиях, когда мир стремительно меняется, и о чём важно знать именно сейчас. Участие в форуме было бесплатным.

Интервью, лекции, дискуссии и круглые столы были разделены на четыре тематических трека: «Взгляд на будущее: я создаю будущее», «Взгляд на технологии: сделано из будущего», «Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем», «Взгляд на саморазвитие: тебя ждёт большое будущее».

Эти важные темы объединили онлайн-зрителей – тех, кто готов инвестировать в свое личностное и профессиональное развитие и строить бизнес, ориентированный в будущее. Участники получили не только новые теоретические знания, но и прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда необходимо сохранять профессиональную эффективность в условиях повышенной неопределенности, строить высокотехнологичный бизнес и учиться существовать в условиях перенасыщенности информацией.

Традиционно хедлайнерами форума стали эксперты, имеющие международное признание. Каждый из них совершил прорыв в своей профессиональной сфере и поделился идеями, которые заслуживают внимания сегодня и достойны развития в будущем. Они рассказали о важных научных достижениях, прорывах в корпоративной коллаборации, успехах в исследованиях, новых бизнес-стратегиях и о других концепциях, зарождающихся прямо сейчас и меняющих мир.

Открыл ReForum круглый стол «Decision-making. Инструменты и методы принятия решений в кризис», где международная команда спикеров пришла к выводу, что мы находимся в переходном постнормальном периоде, когда стратегии традиционного риск-менеджмента не работают и главным инструментом достижения успеха становится коммуникация. По мнению эксперта в области Futures Studies Джона Суини, гарантировать устойчивость в новых условиях могут способности фильтровать информацию. Это значит – потреблять её избирательно и стараться смотреть на всё с разных точек зрения, а также всегда ставить под вопрос свою убежденность в чём бы то ни было. По мнению эксперта в области коммуникации и презентации Алексея Каптерева, в новых условиях, когда достоверность информации под сомнением, диктовать поведение должны собственные моральные принципы. Они помогут создавать такое будущее, в котором хотелось бы жить лично вам. Кроме того, по мнению участников дискуссии важно всегда осознавать, чем придётся заплатить за использование любого шанса изменить мир к лучшему.

Возможно, это удастся новому типу людей, которые уже живут среди нас. О них рассказал основатель компании Witology, эксперт в области междисциплинарных исследований и стратегической аналитики Сергей Карелов. По его мнению, инфорги – новая генерация, способная вытеснить с планеты homo sapiens и уже составляющая 10% населения развитых стран. Инфоргов отличает то, то, что они проводят в онлайне больше времени, чем во сне, и в силу этого вынуждены приспосабливаться к необходимости потреблять и обрабатывать колоссальные объемы информации. Они быстро учатся и эффективно решают постоянно возникающие новые задачи. «Именно на этой способности основан естественный отбор в пользу инфоргов, которые будут становиться всё более и более приспособленными к изменениям среды, управляемой гипертекстами и алгоритмами», – заключил учёный.

Одной из главных тем ReForum традиционно стала кибербезопасность. О её правилах для общества и бизнеса рассказал эксперт в сфере информационной безопасности, основатель компании «Киберполигон» Лука Сафонов. Он напомнил, что все киберпреступники угрожают конфиденциальности, целостности и доступности информации. Для того, чтобы противостоять их атакам, существуют профессиональные методы, технологии и процессы. Кроме традиционных антивирусов, сложных паролей и вовремя установленных обновлений, в последнее время добавились новые правила кибербезопасности. «Многие компании столкнулись с тем, что иностранное программное обеспечение перестало работать на территории России. Такое ПО может запросто превратиться в устройство доступа к данным компании или их «слива». В такой ситуации нужно адекватно учитывать риски и постараться найти российский аналог ПО, который позволит продолжить работу», – порекомендовал эксперт.

Актуальный взгляд на профессиональное саморазвитие предложила участникам форума

эксперт-методолог карьерного центра hh.ru Светлана Кондратьева. В рамках своей лекции она ответила на вопрос о том, какие профессии будут востребованы в ближайшее время. По её словам, актуальные направления развития карьеры сейчас – это IT- и агроиндустрия, медицина и госсектор, авиапромышленность (включая разработки, связанные с дронами и беспилотниками) и маркетинг. При этом в ТОП-8 востребованных удаленных профессий входят копирайтеры, SMM-менеджеры, дизайнеры, архитекторы чат-ботов, таргетологи и продакт-менеджеры.

Эксперт также заметила, что в новую профессию можно зайти не только через обучение, но и через фриланс, нетворкинг, стажировки или работу в стартапе. «Это станет отличным стартом для закрепления в новой сфере деятельности», – сделала вывод Светлана Кондратьева.

Следующий Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS состоится в онлайн-формате 28 и 29 июля 2022 года.

Подробная информация, программа форума, а также регистрация на мероприятие https://winningthehearts.com