Акции дня: трейдеры испугались за Petropavlovsk

Акции золотодобывающей компании Petropavlovsk теряли в цене по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 14 апреля. За сессию котировки опустились на -16,56% до 10,105 рублей за бумагу.

Акции шли вниз после сообщения о том, что компания может продать долю в действующих активах в России для выхода из кризисного положения. Petropavlovsk испытывает трудности с обслуживанием долга и сбытом золота из-за того, что Великобритания заморозила активы «Газпромбанка». По этой причине компания пропустила уже два платежа в этом банке. В мае 2022 года золотодобытчику также предстоит уплатить процентный платеж по еврооблигациям на сумму 12,36 млн долларов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -4,89% до 2404,73 пунктов. Индекс РТС опустился на -5,62% до 941,05 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 109,9 долларов за баррель (+1,03%). Российская валюта укреплялась– 81,75 рублей за доллар.

С 24 февраля российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.