Антироссийские санкции: точный выстрел «в молоко»

Новые санкционные волны, как волны уходящего коронавируса, становятся раз от раза все менее эффективными с точки зрения пагубного влияния на экономическое «здоровье» России. Своеобразный иммунитет, выработанный отечественной банковской системой за период предыдущих «шоковых» санкций, позволяет утверждать: новые ограничения уже не могут вызвать серьезных последствий для российской экономики. А сами эти новые ограничения свидетельствуют о том, что Запад продолжает расшибать себе лоб с упорством, достойным лучшего применения, не желая признавать очевидного: планируемого эффекта от санкций нет и не будет.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, несмотря на заморозку со стороны западных стран части резервов, наша страна имеет достаточный объем резервов в золоте и в юанях.

Статья по теме: Шоу для туземцев

«Согласно отчету, на конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил $612,9 миллиардов, из них $481,4 миллиардов — валютные активы, и $131,5 миллиардов приходится на золото», — приводит ТАСС слова главы Центробанка.

Набиуллина озвучила информацию о том, что с 2014 года Банк России последовательно проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.

«И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях», — сообщила Набиуллина.

Европа играет в прятки

Отчасти сознавая тщетность своих усилий по нанесению России неприемлемого экономического ущерба, Евросоюз, машет санкционной дубиной все с большей оглядкой на очевидные последствия этого для себя лично. Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на дипломатические круги ЕС, некоторые европейские страны опасаются потерять доступ к российским энергоресурсам, однако сейчас явно этого не показывают.

«Ряд государств, в числе которых Франция, Бельгия и Испания, буквально спрятались за Германией», — цитирует немецкое издание РИА «Новости». В публикации говорится, что сам Берлин «тормозит» ужесточение санкций во всем Евросоюзе, так как по-прежнему остаётся зависим от российских источников энергии, в частности, угля. В то же время власти большинства стран-импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно.

В доказательство своих слов Frankfurter Allgemeine приводит слова австрийского министра энергетики Леоноре Гевесслер, заявившего о крайней зависимости от России, а также германского министра финансов Кристиана Линднера, прямо заявившего, что страны ЕС отказаться от российского газа сейчас попросту не могут.

Германия: прогноз тревожный

Весьма обоснованные опасения по поводу огульно вводимых антироссийских санкций высказал и глава правительства Баварии Маркус Зедер, спрогнозировавший, в случае резкого снижения поставок российского «голубого топлива», крайнее обострение политической и экономической ситуации в Германии.

«Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», — приводит речь политика ТАСС.

Более того, ведущие немецкие аналитики в сфере экономики и вовсе заявляют о долгосрочной перспективе в плане закупок ФРГ российского газа, сводя на нет требования берлинских политиканов о немедленном отказе от нашего топлива. Так, директор Кельнского Института немецкой экономики Михаэль Хютер вступил в полемику с немецким вице-канцлером, министром по делам экономики и защите климата Робертом Хабеком, озвучившим желание уже к середине текущего года вдвое сократить импорт нефти из России.

«Мы будем зависеть от российского газа как минимум ещё два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы», — цитирует Хютера «Коммерсант» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. Как пишет германский ежедневник, введение эмбарго на газовые поставки из России привело бы к остановке работы не только ряда компаний, но и целых отраслей экономики, указывая при этом, что в ближайшей перспективе сжиженным газом из других частей мира может быть заменена лишь треть поставок российского газа.

«Нефтедоллару» придет конец

Как видно, слепое следование в форватере антироссийского курса США уже перестает быть столь однозначным для европейских политиков. Да и для самих Штатов инициированное ими санкционное давление на Россию однозначно не пройдет бесследно. РИА «Новости», со ссылкой на журнал Valeurs actuelles, приводит слова французского политолога и экономиста Александра дель Валль, предрекшего закат господства американской валюты.

«Антироссийская политика США даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть. Похоже, скоро самому понятию "нефтедоллар" придет конец», — заявил французский эксперт.

Как говорит далее экономист, восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, странами арабского и африканского мира.

Дополнительным условием, считает Александр дель Валль, служит рост цен на нефть и природный газ, что дает России постоянный приток иностранной валюты.

«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», — пишет Valeurs actuelles.

В ЕС растет раскол

Помимо этого, по мнению Александра дель Валль, наблюдается и явный раскол в ЕС по вопросу связей европейских стран с Москвой. Свидетельством этого, как справедливо полагает французский политолог, служит решение Венгрии платить за российский газ в рублях, озвученное главой страны Виктором Орбаном.

Высказанное мнение созвучно с информацией, предоставленной представителями российского кабинета министров. Как заявил, выступая в Госдуме, вице-премьер Александр Новак, ряд стран ЕС уже изменили риторику относительно возможности оплачивать российское топливо за рубли, дав свое согласие на подобную процедуру.

«Я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом», — приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Подводя черту под вышесказанным, можно констатировать, что санкционные выстрелы, извергаемые Западом со скоростью пулемета, попадают прямехонько «в молоко», а зачастую — и рикошетом по стреляющим. Что уже заставляет самых разумных из них задуматься: а стоит ли продолжать стрельбу?