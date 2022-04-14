Антон Силуанов примет участие во встрече министров финансов G20

Индонезия, принимающая в этом году встречу стран Большой двадцатки, сообщила в четверг, что министр финансов России Антон Силуанов подтвердил свои планы принять участие в предстощей на следующей неделе онлайн-встрече министров финансов и управляющих центральными банками из стран G20, сообщило агентство "Рейтер" из Джакарты.

Вопрос о членстве России в G20 расколол группу, говорится в сообшении агентства, и в то время, как западные страны призывали к ее исключению, Москву поддержал ряд других стран-членов, включая Китай.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен утверждала, что американские представители будут бойкотировать некоторые встречи G20, если на них появятся российские официальные лица, передает "Рейтер", Оно цитирует также министра финансов Германии Кристиана Линднера, который предполагает подать на встрече министров на следующей неделе некий «четкий политический сигнал» в адрес России.

Индонезия, которая также примет у себя встречу G20 в июле, заявила, что Джакарта занимает позицию нейтралитета и намерена использовать свое лидерство в Большой двадцатке для решения глобальных экономических проблем, сообщает также агентство "Рейтер".