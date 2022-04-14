Банки вновь снизили ставки по вкладам

По итогам первой декады апреля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 16,58%. По сравнению с третьей декадой марта она снизилась на 2%, а за месяц — почти на 4%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в апреле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада апреля — 16,58%», — говорится в сообщении ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. По итогам II декады марта она снизилась до 19,81%, по итогам III декады — до 18,58%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее «Эксперт» писал, что после того, как Банк России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, некоторые российские кредитные организации резко понизили ставки по рублевым и валютным вкладам. Так, Сбербанк принял решение снизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу — на 1-2%, до 7-14%, по закрытому вкладу — на 2-3%, до 10-18%, а также по валютным вкладам: по закрытому вкладу в долларах на 1-2% при сроках три-шесть месяцев, до 1%, по закрытому вкладу в евро при сроке три месяца — на 1%, до 1%.

