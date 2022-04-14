«Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдет в традиционном очном формате, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова.

«Сегодня мы поделимся хорошей новостью о том, что в этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в традиционном формате. К сожалению, мы два года не могли собраться вместе из-за пандемии и пройти плечом к плечу по городам и весям нашей страны, чествуя память участников Великой Отечественной войны», - сказал Макаров.

Говоря об организационных вопросах, он сообщил, что в каждом регионе определяется место и время проведения марша, как это традиционно сложилось. При этом обо всех изменениях гражданам будут сообщать власти регионов.

«Если где-то будут внесены коррективы, по каким-то местным причинам, я считаю, что органы местного самоуправления, органы региональной власти доведут это до всех, кто хочет участвовать в этом марше, и в обязательном порядке через наших представителей в регионах», - продолжал Макаров.

Он отметил, что организаторы будут рады видеть в рядах «Бессмертного полка» всех, кто захочет принять участие в марше.