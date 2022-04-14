Экономическая политика Господдержка

Бизнес с кредитами ФОТ 3.0 получит отсрочку до полугода с сохранением льготной ставки

14 апреля 2022, 19:42
vk.com/gov

Более 30 тысяч компаний, которые в прошлом году в период ковидных ограничений получили кредиты под 3% по программе Минэкономразвития, могут обратиться в банк и взять отсрочку платежей по этим кредитам на любой срок в пределах 6 месяцев. На эти цели Правительством дополнительно выделено 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение сегодня, 14 апреля, одобрено Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, право получить отсрочку до полугода по выплатам основного долга и процентов по кредитам ФОТ 3.0 получили более 30 тысяч компаний заемщиков. «Всего за время действия программы заключено свыше 40.000 кредитных соглашений более чем на 145 млрд рублей. На сегодня за отсрочкой в банки уже обратились почти 300 заемщиков с кредитным портфелем 1,4 млрд рублей», сообщил на заседании Правительства РФ Максим Решетников. Он также напомнил, что кредиты ФОТ 3.0 позволили поддержать операционную деятельность предприятий общественного питания, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и туристических агентств, и сохранить не менее 740 тысяч рабочих мест.

Напомним, что кредиты по программе ФОТ 3.0 выдавались на срок до 18 месяцев, из которых первые 6 месяцев заемщик освобождался от выплаты основного долга и процентов, а в течение последующих 12 месяцев мог погашать кредит ежемесячно равными долями. Теперь с учетом отсрочки, которую можно оформить в банке до 30 сентября 2022 года, максимальный срок кредита по программе ФОТ 3.0 увеличился до 2-х лет.  При этом, заемщик обязан сохранять 90% сотрудников от численности, которая была зафиксирована в его кредитном договоре в момент его заключения. 

Дополнительно выделенные Правительством средства позволят заемщикам ФОТ 3.0 не только взять в банке отсрочку платежей, но и сохранить на весь период льготную ставку 3%. 
 