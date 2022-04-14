Бизнес с кредитами ФОТ 3.0 получит отсрочку до полугода с сохранением льготной ставки

Более 30 тысяч компаний, которые в прошлом году в период ковидных ограничений получили кредиты под 3% по программе Минэкономразвития, могут обратиться в банк и взять отсрочку платежей по этим кредитам на любой срок в пределах 6 месяцев. На эти цели Правительством дополнительно выделено 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение сегодня, 14 апреля, одобрено Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, право получить отсрочку до полугода по выплатам основного долга и процентов по кредитам ФОТ 3.0 получили более 30 тысяч компаний — заемщиков. «Всего за время действия программы заключено свыше 40.000 кредитных соглашений более чем на 145 млрд рублей. На сегодня за отсрочкой в банки уже обратились почти 300 заемщиков с кредитным портфелем 1,4 млрд рублей», — сообщил на заседании Правительства РФ Максим Решетников. Он также напомнил, что кредиты ФОТ 3.0 позволили поддержать операционную деятельность предприятий общественного питания, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и туристических агентств, и сохранить не менее 740 тысяч рабочих мест.

Напомним, что кредиты по программе ФОТ 3.0 выдавались на срок до 18 месяцев, из которых первые 6 месяцев заемщик освобождался от выплаты основного долга и процентов, а в течение последующих 12 месяцев мог погашать кредит ежемесячно равными долями. Теперь с учетом отсрочки, которую можно оформить в банке до 30 сентября 2022 года, максимальный срок кредита по программе ФОТ 3.0 увеличился до 2-х лет. При этом, заемщик обязан сохранять 90% сотрудников от численности, которая была зафиксирована в его кредитном договоре в момент его заключения.

Дополнительно выделенные Правительством средства позволят заемщикам ФОТ 3.0 не только взять в банке отсрочку платежей, но и сохранить на весь период льготную ставку 3%.

