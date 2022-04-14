Число рейсов «Ютэйр» внутри ХМАО вырастет более чем в два раза

Авиакомпания «Ютэйр» в весенне-летнем сезоне увеличит число внутренних перелетов по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) до 40 рейсов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал правительства региона. «По поручению губернатора Югры авиакомпания связала Березово, Белоярский, Когалым, Нягань, Урай и Советский с административными центрами — Ханты-Мансийском, Сургутом и Нижневартовском. Из этих крупных хабов можно улететь в Москву, Баку, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Тюмень и Пермь. В регионе будут действовать 54 маршрута, из которых 40 – внутренние», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в осеннем расписании авиакомпании было 53 маршрута, из которых только 15 — внутри региона.

Как сообщает сайт «ЮТэйр», после снятия ограничений на полеты в аэропорты юга России перевозчик также намерен запустить перелеты из ХМАО в Анапу, Краснодар и Геленджик.

«ЮТэйр» осуществляет рейсы по более чем 140 направлениям в РФ и входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. Группа «ЮТэйр» включает одноименную пассажирскую авиакомпанию, а также вертолетные перевозчики, предприятия по ремонту и техобслуживанию воздушных судов и аэропорты Сургута и Усть-Кута.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «ЮТэйр» 4 мая начнет выполнять полеты из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Горно-Алтайск (республика Алтай). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю. Вылет из Сургута будет производиться по средам и субботам в 9:40; в обратном направлнии лайнеры авиакомпании будут вылетать в 15:40. Также сообщается, что «ЮТэйр» продолжит выполнять рейсы из Сургута в Барнаул по вторникам и субботам.