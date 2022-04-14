Для предпринимателей Москвы подготовили гид по мерам поддержки

В столице разработан сборник для предпринимателей «Алгоритмы для бизнеса», в котором содержится информация о принятых федеральных и московских мерах поддержки в условиях санкций, передает ТАСС, ссылаясь на заявление вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. В справочник также вошли рекомендации для предпринимателей.

«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. Новая книга содержит информацию о существующих субсидиях, грантах и льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», - сказала Сергунина.

Она пояснила, что справочник подготовлен московским штабом по защите бизнеса совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Сергунина добавила, что книга доступна в интернете, - на странице горячей линии для бизнеса.

В 2020 году был подготовлен аналогичный сборник, объединяющий рекомендации в контексте пандемии коронавируса. С момента запуска проекта предприниматели обратились к нему более 20 тысяч раз, а Агентство стратегических инициатив (АСИ) включило его в число лучших региональных практик по версии сервиса «Смартека».