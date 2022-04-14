Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

В начале 2022 года уровень долговой нагрузки российских домохозяйств достиг максимального значения за все время наблюдений – 10,6%, из которых ипотечное кредитование составило 2,4%, а необеспеченные потребительские кредиты – 6% (7,5% с учетом кредитных карт), говорится обзоре, опубликованном на сайте ЦБ.

«В 2021 году ипотечный сегмент обеспечивал ежеквартальный рост долговой нагрузки на 0,03 п.п. в квартал, а потребительские кредиты соответственно на 0,1%», — говорится в материалах ЦБ.

В марте текущего года банки ужесточили стандарты кредитования заемщиков, а заемщики не были готовы брать кредиты по высоким ставкам. Это привело к тому, что за месяц прирост задолженности составил 0,1%, отметил регулятор. Выдачи необеспеченных потребительских кредитов в марте упали до 30–35% от уровня января – февраля 2022 года. В ипотечном сегменте объемы сохранились за счет выдач по ранее одобренным заявкам и по госпрограммам льготного кредитования. Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в марте достигла 21,5%, что на 6,9% выше средней ставки в конце 2021 года (14,6%). Процентная ставка по нельготным ипотечным кредитам выросла более чем на 10% и составила 20–21%.

«Качество розничного портфеля, включая ипотеку, пока не указывает на значительное ухудшение платежной дисциплины со стороны заемщиков. К началу марта 2022 года доля необслуживаемых ссуд физических лиц находилась на минимальном уровне (7,8% в потребительском и 0,7% в ипотечном сегментах). В течение марта доля просроченной задолженности практически не изменилась, составив 4,15% (рост на 0,01% за месяц)», — уточнили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, устанавливающее максимальную сумму кредитов, по которым россияне смогут взять «кредитные каникулы». Согласно документу за отсрочкой платежей могут обратиться россияне, чей доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году. Продолжительность таких каникул составит от одного до шести месяцев по займам, взятым до 1 марта 2022 года.

