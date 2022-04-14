Эксперты СКФУ разработали рекомендации по развитию туризма на Северном Кавказе

По мнению экспертов для развития экологического туризма, необходимо создать в национальных парках пешие маршруты для прогулок, в том числе вместе с детьми, кемпинги, глэмпинги и оборудованные зоны стоянок из модульных конструкций, а для развития спортивного туризма, в том числе вне заповедных территорий, сформировать межрегиональную сеть маршрутов различных категорий сложности.

Как подчеркивает заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта, доцент Константин Смышнов, основным условием для развития экологического туризма является наличие привлекательного ландшафта. «Туристическая локация должна стать предметом эмоционального удовлетворения туриста. Для развития спортивного туризма требуется подбор уникальной по природно-климатическим факторам местности, в границах которой можно будет заниматься активными видами спорта», - уверен эксперт.

Аналитики также отмечают, что при создании горнолыжных комплексов необходимо учесть наличие в местности в зимний период устойчивой минусовой температуры для эффективной работы систем искусственного снегообразования, и только при этом условии возводить канатные дороги, горнолыжные трассы и иные объекты.

«При возведении инфраструктуры горнолыжного курорта важно подобрать оптимальное соотношение между емкостью фонда размещения туристов и показателем максимальной загрузки зоны катания на горных лыжах и сноуборде. Анализ инфраструктуры зарубежных курортов показал, что почти половина максимально возможного потока посетителей канатных дорог и горнолыжной инфраструктуры обеспечены местами проживания, а среди российских курортов это соотношение составляет 1 к 3» – отметил эксперт СКФУ Сааду Казиев.

Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов рассказал, что методические рекомендации были разработаны в целях содействия федеральным и региональным органам исполнительной власти, местного самоуправления и институтам развития при определении конкретных территорий для организации экологического и активного отдыха на Северном Кавказе.

«Первоочередными мероприятиями для развития экологического, горнолыжного и спортивного туризма являются проведение комплексных исследований и разработка с их учетом планов пространственного развития территорий с определением подходящих зон размещения объектов рекреации, маршрутов, технических и иных сооружений. В связи с этим, мы видим большой потенциал для сотрудничества вузов с органами власти и институтами развития при мастер-планировании новых туристских территорий и маршрутов» – говорит Дмитрий Беспалов.