Фармотрасль при поддержке властей Москвы готова к импортозамещению

Представители фармацевтической отрасли Москвы считают, что меры поддержки правительства города позволяют уверенно смотреть в будущее и ускоряют реализацию процессов. Заводы готовы обеспечить импортозамещение социально значимых лекарств в случае необходимости. Об этом участники фармрынка сообщили по итогам встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В четверг, 14 апреля, вместе с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производство лекарств и медицинских изделий на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», а также провел встречу с руководителями крупных фармацевтических компаний. Фармпромышленность остается важнейшей отраслью — и экономической, и социальной, и с точки зрения национальной безопасности, а с 2014 года в это направление объем инвестиций вырос в 10 раз, отметил градоначальник.

«Диалог с правительством Москвы крайне важен для отрасли, он позволяет уверенно смотреть в будущее. Власти уже приняли ряд мер, с помощью которых мы можем более гибко использовать производственные мощности, ускорить реализацию проектов, не допустить перебоев с поставками необходимых препаратов. Мы, разумеется, готовы ко всем вариантам развития событий. Наши производственные площадки в Москве, Ярославской и Костромской областях могут, при необходимости, обеспечить импортозамещение социально значимых лекарств», - сказал председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.

Однако, по словам Репика, о прекращении поставок беспокоиться не стоит, поскольку все ключевые партнеры подтверждают в полном объеме поставки своей продукции. В настоящее время ситуация с искусственно созданным дефицитом препаратов нормализовалась, добавил он.

Московская администрация прикладывает все усилия для того, чтобы предприятия, расположенные на территории города, бесперебойно работали, считает председатель наблюдательного совета ООО «ОнкоТаргет» Александр Малин.

«Мы выпускаем лекарственные средства в виде твердых лекарственных форм: таблеток, капсул и в виде стерильных лекарственных форм: лиофилизаты, растворы, концентраты для инфузий и инъекций внутримышечного, внутривенного и подкожного введения. За многие годы мы накопили огромный багаж профессионального опыта и знаний в области фармацевтической промышленности. У нас есть планы на среднесрочную перспективу по расширению продуктового портфеля, и они наполнены приличным содержанием высоковостребованных препаратов различных нозологических групп, которые мы будем реализовать в ближайшее время в целях реализации государственной политики в сфере импортозамещения», - поделился он.

По словам Малина, резидентство в ОЭЗ «Технополис «Москва», является важной преференцией для их компании и предусматривает ряд налоговых послаблений и льгот. Предприятие также рассматривает предложения о поддержке со стороны мэрии столицы в части проведения клинических исследований. «Это очень важно для нас, потому что часть препаратов требует проведения дорогостоящих длительных клинических исследований», - пояснил он.

Как добавил собственник компании «Амедарт» Алексей Игнатьев, рабочая встреча С.С. Собянина с представителями фармацевтической отрасли в ОЭЗ «Технополис Москва» оказалась очень конструктивной. «У каждого из присутствующих была возможность выступить с инициативами и предложениями, которые могли бы поддержать отрасль. Считаю, что такой формат встреч необходим для решения задач по обеспечению лекарственной безопасности страны», - поделился он.

В столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек. Они производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19.

Предприятия обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. «Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы, - подчеркнул он. - Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек. За первые два месяца 2022 года объем производства различных препаратов увеличился на 25,4 процента».