«Газпром» готов решать литиевую проблему

Заместитель директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Владислав Демидов в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что у России начались «гигантские» проблемы с литием из-за прекращения поставок из двух южноамериканских государств.

Реакция на эти слова в отраслевом сообществе последовала такая, что многим в пору было бы прописать литиевые препараты, которые в медицине применяются для лечения аффективных расстройств. В медиапространстве тоже начались, можно сказать, страсти по литию.

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Между тем, помимо чилийских и аргентинских компаний, завязанных на американскую Tesla и потому вынужденных следовать в русле экономической политики Соединенных Штатов, надежным поставщиком лития для нашей станы является дружественная Боливия. Есть у нас и собственные месторождения данного щелочного металла, освоение которых уже начато.

Литиевые перспективы российских недр

Еще до начала украинского кризиса председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Минпромторга Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения для получения соединений лития и других ценных компонентов.

«Работа идет в соответствии с подписанным в феврале 2022 года Минпромторгом России, “Газпромом” и Иркутской нефтяной компанией планом мероприятий (“дорожной картой”)», — уточнили «Эксперту» в Управлении информации «Газпрома».

Напомним, что ООО «Иркутская нефтяная компания» появилась в ковыткинском проекте потому, что у нее есть компетенции по работе с литийсодержащими попутными водами Ярактинского месторождения.

Получать литий можно двумя способами. Более дорогим из них является добыча руды с последующим извлечением из нее литиевого карбоната. Выпаривание рассолов из подземных вод обходится добытчикам почти вдвое дешевле. Именно это и собираются делать на Ковытке. Источник «Эксперта», знакомый с ситуацией, сообщил, что в промышленных масштабах ковыткинский, как и ярактинский, литий вполне может стать реальностью через два-три года. А небольшие пробные партии могут появиться и менее, чем через год.

Такое положение вещей подтверждает и доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Я думаю, что извлечение лития из пластовых вод Ковыткинского газоконденсатного месторождения увидим в лучшем случае года через два, потому что в рамках соглашения между “Газпромом” и Минпромторгом предусматривается проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Хотя, возможно, какая-то технология уже есть, и ее немного “пообкатывали”», — заметил он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Кстати, Россия, согласно некоторым оценкам, владеет в настоящий момент примерно 1 млн тонн лития. Помимо Восточной Сибири, еще одно значимое месторождение есть в Мурманской области (твердые минералы или сподумен). Всего на просторах нашей страны имеются 17 участков с залежами литиевого сырья. К слову, еще два находятся на территориях, взятых под контроль российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Таким образом, перспективы перестать от кого-либо зависеть в части лития у РФ есть неплохие. Но пока приходится импортировать данный вид сырья.

Без лития — затруднительно

В ближайшее время за поставки лития из Боливии, обладающей, по опубликованным в 2021 году данным геологической службы США, самыми большими запасами данного элемента в мире (21 млн тонн), можно не слишком волноваться. После триумфального возвращения к власти пророссийски ориентированных социалистов в результате выборов осенью 2020 года, политическая ситуация в стране стабилизировалась. Смены власти и внешнеполитического курса не предвидится.

Однако необходимо учитывать, что объемы добычи в этой стране пока ограничены по техническим причинам, обусловленным ее недавним выходом на рынок. Там производят всего около 2 тысяч тонн лития в год. Для сравнения — в Чили в последнее время добывается 25-26 тысяч тонн в год, а в Аргентине — 6,2 тысячи тонн. Наращивание Ла-Пасом производства хотя бы до 15 тысяч тонн, что уже анонсировалось властями, может стать неплохим «литиевым» драйвером для боливийской экономики. Россия вполне могла бы инвестировать в расширение данного производства.

Из неприсоединившихся к антироссийским санкциям стран литий есть также в Китае (5,1 млн тонн). Но власти КНР мудро предпочитают продавать за рубеж не литиевое сырье, которого им не хватает и самим, а готовые изделия, произведенные с его применением. Этот опыт в будущем не грех было бы и перенять.

Три года назад общие объемы закупок Россией щелочного металла составляли чуть более 60 тонн. Почти 90% было поставлено из Чили и Аргентины. В прошлом ковидном году границу РФ пересекло около 8 тысяч тонн. В позапрошлом на фоне пандемии коронавируса — 7,5 тысяч тонн. При этом необходимо различать поставки карбоната лития, о котором здесь речь, и металлического лития, производившиеся в последние годы в основном из Южной Кореи.

Цена лития на мировом рынке сейчас кусается. «В январе карбонат лития стоил более 48 тысяч долларов за тонну. По сравнению с январём 2021 года он подорожал на 430%», — отметил Леонид Хазанов.

Собственная добыча лития была свернута в нашей стране после распада СССР, технологии оказались утрачены. Впрочем, около 5 лет назад в эксплуатацию была введена экспериментальная установка по добыче из бедных руд. Помимо закупок в странах-экспортерах, литий можно получать и при переработке старых элементов питания.

В настоящее время у РФ имеется стратегический запас лития, ориентированный в основном на нужды госкорпорации «Росатом». Но его размеры являются гостайной. Тем более, что металл используется при изготовлении водородной бомбы.

Здесь стоит отметить, что литий наиболее востребован в нескольких областях народного хозяйства. Первая — конечно, ядерная энергетика. Здесь он используется при получении радиоактивного изотопа водорода тририя и для создания систем защиты реакторов. Вторая — электротранспорт и производство батарей. Именно в эту отрасль экономики уходит основная часть добываемого в мире сырья. Сделать аккумуляторы для хорошо знакомых москвичам электробусов без лития затруднительно. Как и аккумуляторы, к примеру, для смартфонов.

Кроме того, литий используется в металлургии и вышеупомянутой фармакологии. Но для двух последних секторов, если речь идет о нашей стране, он, все же, не столь критически значим, как для двух первых.

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Литий-титанатный голод электробусов

Творцы западных санкций, безусловно, были бы счастливы увидеть, как с улиц Москвы пропадают оснащенные литий-титанатными аккумуляторами (вариант литий-ионных) электробусы КАМАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274, ставшие в последние годы важным элементом столичного транспортного комплекса. Однако этого в ближайшие годы точно не произойдет.

«Все электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет ответственность за обслуживание, работоспособность и техническое состояние техники несет производитель. Согласно контракту, первая замена батарей предусмотрена через 7,5 лет с начала эксплуатации электробуса. Таким образом, регламентные работы по замене батарей на электробусах первой поставки состоятся не ранее, чем в 2025-2026 годах», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе ГУП «Мосгоротранс».

Стоит отметить, что указанные в заявлении московских транспортников сроки вполне коррелируют с теми, которые называются в контексте добычи литиевого сырья в родных сибирских пенатах. Таким образом, в наличии имеется достаточно большой временной люфт до потенциального начала коллапса московского электротранспорта. Для того, чтобы предупредить развитие ситуации в негативном ключе, все возможности есть. Нужно лишь их использовать, а не предаваться панике.

В крайнем случае, небольшой дефицит аккумуляторов, если он все-таки начнет возникать, транспортники смогут купировать закупками в Китае. Там же можно будет экстренно докупить и непосредственно электрические автобусы. Например, марки Yutong, уже знакомой москвичам, но уступившей несколько лет назад дорогу российским машинам. Вопрос лишь в стоимости. Захотят ли китайцы проводить умеренную ценовую политику, чтобы захватить рынок, или поднимут цену под небеса в силу рыночной конъюнктуры, предсказать сложно.

Что касается прочего отечественного электрического автотранспорта, то он у нас сейчас производится в лучшем случае мелкосерийно.

Русская аккумуляторная индустрия

Однако, если мы не хотим остаться на мировой технологической обочине, перед российской экономикой в полный рост встает задача организовать производство линейки литий-ионных аккумуляторов и собственный электрический автопром. Площадки, на которых возможно развернуть аккумуляторные производства, есть в Красноярске и Туле. А вот завод «Лиотех», уже производивший литий-ионные аккумуляторы в Новосибирске, в настоящий момент находится под процедурой банкротства.

«Процедура была недавно возобновлена из-за долгов предприятия на 10 млрд рублей. К сожалению, это единственный в России завод, который может делать литий-ионные аккумуляторы самого разного назначения. Если создавать новое производство, то делать это надо на каком-либо аккумуляторном предприятии. С нуля на это уйдет года полтора», — считает Леонид Хазанов.

Осложняет задачу тот факт, что в РФ нет собственного масштабного производства электромобилей, хотя есть государственная программа по развитию электротранспорта. Соответственно, спрос на продукцию любого аккумуляторного завода будет ограничен, что повышает риски банкротства по схеме «Лиотеха». «Если делать — то в связке. Пока проекты по созданию электромобилей не сдвинутся с мертвой точки, то создавать крупное аккумуляторное производство бессмысленно», — резюмировал Хазанов.

Можно добавить, что ранее озвучивались планы построить к 2026 году для Росатома в Калинградской области завод, производящий литий-ионные ячейки и системы накопления энергии. Как изменился и изменился ли статус данного проекта в свет текущих санкционных событий, пока не объявлялось.

Остается ждать хороших литиевых новостей от «Газпрома» и его партнеров. Ведь дать импульс к развитию русской аккумуляторной индустрии, создав сырьевую базу, могут, похоже, только они.