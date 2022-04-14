Глава МИД Турции заявил о скорой встрече Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о скорой встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его мнению, перспективы такой встречи зависят от согласия и позиции главы России, передаёт Общественная служба новостей.

«Я считаю, что эта встреча недалека, – подчеркнул глава МИД Турции. – Всё зависит от согласия и позиции президента Путина. Принципиально президент России не против».

При этом Чавушоглу напомнил, что Турция продолжает вести переговоры со сторонами конфликта на Украине и прилагает все усилия для организации встречи между Путиным и Зеленским.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Песков в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами заявил, что Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом. По словам представителя Кремля, для того, чтобы такая встреча состоялась необходимо «подготовить почву».

«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда Путин от такой встречи не отказывался, но для неё должны быть подготовлены соответствующие условия, почва, а именно текст документа. Но пока здесь чего-то нового сказать мы вам не можем», – отметил он.

