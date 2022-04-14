Греция заявила, что больше не будет поставлять оружие Украине

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в среду, что Афины не планируют отправлять Украине больше военной техники. Об этом сообщает Euractive.

Он отметил, что защита Греции своей территории не должна быть ослаблена, особенно греческих островов, из-за отправки большего количества оружия.