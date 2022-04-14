Греция заявила, что больше не будет поставлять оружие Украине

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в среду, что Афины не планируют отправлять Украине больше военной техники. Об этом сообщает Euractive.
Он отметил, что защита Греции своей территории не должна быть ослаблена, особенно греческих островов, из-за отправки большего количества оружия.
«Вооружения, которое мы отправили на Украину, было взято из наших резервов. Вопроса с отправкой большего количества (оружия) нет в повестке», — сказал он греческим законодателям в ходе парламентской дискуссии.
Правительство Греции уже направило на Украину два транспортных самолета С-130 с военными поставками, включающими автоматы Калашникова и переносные ракетные установки.
Согласно опросу, проведенному MEGA TV, 66% греков не согласны с отправкой военной техники на Украину, а 29% поддерживают решение правительства.
Панайотопулос также упомянул об отношениях с Турцией в связи с новым обострением между странами. «Сейчас не лучшее время для переговоров о выходе Турции из НАТО, потому что союзники хотят, чтобы Турция оставалась привязанной к Альянсу», - отметил он.
Афины сообщили в среду, что турецкие воздушные истребители одиннадцать раз нарушали воздушное пространство Греции, пролетая на очень малых высотах над греческими островами.