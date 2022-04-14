Как выбрать монтажную пену?

Сегодня на полках магазинов мы можем найти различные их виды и применение. Выбирая продукт с надежностью и долговечностью вы уверены в качестве проводимых работ.

На какие параметры обратить внимание

Одним из элементов, которые следует учитывать при покупке монтажной пены, является ее увеличение объема.

Однокомпонентные пены характеризуются приращением от 0,4 до 7 раз. Благодаря этому свойству они являются отличным уплотнительным и наполнительным материалом.

К сожалению, такой большой прирост приводит к более крупным клеткам и, следовательно, к меньшей изоляции полученного слоя.

Он также может легче поддаваться трещинам и проникновению воды. Поэтому не рекомендуется использовать такую пену для установки окон и дверей.

Тем не менее, пены с большим увеличением объема являются идеальным материалом для герметизации мест, где они не зависят от теплоизоляции.

Они предназначены для заполнения щелей на чердаках, герметизации полостей, пространства под ванной и т. д. Их большим преимуществом является возможность эффективного звукоизоляции и герметизации.

Для осаждения дверных рам более целесообразны двухкомпонентные пены, прирост объема которых значительно меньше, зато они отличаются высокой прочностью склеивания и большей внутренней плотностью. Выбор зависит от ситуации, поэтом нужно ознакомиться с характеристиками материала.

Мнение экспертов

Еще одна особенность монтажных пенок, которая чрезвычайно важна при выборе для конкретных работ, - это, конечно, время отверждения. Он должен быть адаптирован к типу и времени обработки. Кратчайшее время отверждения имеют 2K двухкомпонентные пены. Это время составляет всего 5 минут. Далее следуют двухкомпонентные аэрозольные пены 15 минут, затем пистолетные пены: 30 минут и, наконец, шланговые пены 45 минут.

Монтажная пена отличающаяся высоким качеством, в шланговом варианте, предназначен для всех видов уплотнений, требующих сильных заполняющих и герметизирующих свойств. К ее достоинствам относятся высокая теплоизоляция и звукоизоляция, устойчивость к плесени и грибку, возможность плотного заполнения пространства, низкое давление, а также предотвращение деформации дверных рам.