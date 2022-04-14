Как выбрать новостройку для покупки квартиры

Но есть ряд критериев, которые должны учитывать все будущие собственники перед покупкой квартиры в ЖК Атлантис. Первым делом надо определиться с районом области или города. При решении этой задачи нужно принимать во внимание перечисленные ниже факторы.

Важнейшую роль играет транспортная доступность. Она включает в себя следующие составляющие:

близость от центра города или значимых для покупателя жилья объектов;

тип транспорта, чаще всего используемого покупателем жилья;

загруженность дорог, особенно в часы пик.

Необходимо иметь в виду, что стоимость квартир, находящихся в пешей доступности от метро, примерно на 10-15% выше стоимости аналогичных квартир в более отдаленных районах.

В крупных городах особую остроту приобрела проблема обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. В центре, где свободных мест под застройку осталось немного, система детских дошкольных и образовательных учреждений уже сформировалась, а медицинские услуги предоставляются в большом количестве частных и муниципальных поликлиник и больниц. То же самое относится к коммерческой индустрии. Совершенно иначе дело обстоит на городских окраинах, где торговая сфера стала складываться сравнительно недавно. Поэтому муниципальным властям приходится следить за недопущением отклонений проектов застройщиков от существующих нормативов по обеспечению граждан объектами социальной инфраструктуры. При рассмотрении данного критерия необходимо оценить:

близость детских садов и школ от понравившихся жилого комплекса;

количество магазинов поблизости;

наличие или отсутствие в проекте девелопера планов по возведению собственных объектов.

Большое значение имеет и экологическая обстановка. Она зависит от следующих факторов:

расстояние между новостройкой и ближайшими промышленными зонами;

характер производств, размещенных в ближайших промышленных зонах;

близость заказников, парков и других зеленых зон от новостройки;

наличие или отсутствие жалоб местных жителей на неприятные запахи.

Все вышеперечисленное позволяет определить, насколько комфортно проживание в той или иной местности. При выборе жилья в новостройке не следует слепо верить презентациям и буклетам застройщиков. Необходимо съездить на объект и самостоятельно проверить соответствие их обещаний действительному положению вещей. Хотя это потребует некоторого времени, потенциальный покупатель в результате получит максимально полную информацию о новостройке.