На ракетном крейсере ЧФ "Москва" произошел пожар, причины устанавливаются

На крейсере "Москва" Черноморского флота произошел пожар, вызвавший детонацию боезапаса, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Экипаж корабля был эвакуирован.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - цитирует агентство сказанное в военном ведомстве.

Как сообщили в министерстве, причины пожара устанавливаются.

"Москва" - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант", уточняет ТАСС. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

Соглано данным, приведенным на сайте МО РФ, водоизмещение корабля состаляет 9,8/11,3 тыс. т, длина 186 м, штатная численность экипажа 680 человек. Он предназначен "для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Кроме того, может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций".

Во второй половине 2015 года, напоминает информационное агентство, крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру "Москва" был вручен орден Нахимова.