Mastercard и Nexo выпустили первую криптовалютную карту

Международная платежная система Mastercard в партнерстве с криптовалютной платформой Nexo объявили о запуске первой криптовалютной карты Nexo Card. Она позволяет пользователям тратить деньги, не продавая свои цифровые активы и не конвертируя их в налогооблагаемый фиат, говорится в сообщении платформы.

«Карта привязана к предоставленной Nexo кредитной линии, обеспеченной криптовалютой, которая начинается и остается на уровне 0% годовых. Это позволяет держателям карт использовать свои цифровые активы в качестве залога, а не продавать их. Кредитная линия является динамической и может использовать несколько активов в качестве залога, включая, помимо прочего, биткойны, Ethereum и Tether», — сообщили в Nexo.

При совершении покупок по карте пользователи смогут получать до 2% кешбэка в биткоинах или собственных токенах Nexo. Карта может быть выпущена как в физическом виде, так и в виртуальном, она совместима с сервисами Apple Pay и Google Pay.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин и ЦБ РФ в вопросе регулирования криптовалютного рынка пока смогли договорится только о введении штрафов за расчеты. В целом будущее крипты в России пока под вопросом, но уже понятно, что рассчитываться в ней ни людям, ни компаниям власти не разрешат. Жесткий вариант законодательного регулирования применяется в отношении как частной цифровой валюты, выпущенной с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, так и за пределами России. Кредитным и некредитным финансовым организациям, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами.