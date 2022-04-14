МИД: Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ

Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента СНГ МИД России Михаил Евдокимов. Он уверен, что Россия должна продолжать работу в заданном направлении.

«Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации необходима адаптация к современным реалиям существующих механизмов СНГ в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС», - отметил Евдокимов. Дипломат заверил, что такая деятельность ведется.

Он подчеркнул, что в этой работе важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.