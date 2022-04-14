Минпромторг предлагает предоставить льготы по налогам в электронике разработчикам и производителям ЭКБ

Минпромторг РФ предлагает сосредоточить налоговые льготы для радиоэлектроники на разработчиках и производителях электронной компонентной базы (ЭКБ), сообщил ТАСС замглавы министерства Василий Шпак.

«Предлагается сосредоточить налоговые льготы на разработчиках и производителях электронной компонентной базы (электронных модулей), поскольку их продукция является основой для производства конечного электронного оборудования и требует приоритетной поддержки для обеспечения технологической независимости от импорта», - сказал он.

По словам Шпака, в настоящее время продолжается согласование предложений по расширению налоговых льгот для данной категории производителей. Уже согласованно, что льготы предоставят возможность снизить ставку страховых взносов для данных производителей с 30,2 до 7,6%, а ставки налога на прибыль с 20 до 3%.

Кроме того, предприятия радиоэлектроники смогут получать льготные кредиты от Фонда развития промышленности. Также предлагается разрешить на постоянной основе возможность государственных закупок российских товаров из реестра промышленной продукции непосредственно у производителя без проведения торгов, добавил Шпак.

