Еще одна страна вошла в число крупнейших покупателей российской нефти

США активно уговаривает европейских союзников присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей и, в первую очередь, нефти. Однако эффективность как американского так и потенциального европейского эмбарго на покупку нефти из России значительно снижает Индия, которая в течение считанных недель превратилась в одного из крупнейших покупателей российской нефти, пишет Bloomberg.

Нью-Дели сейчас стал своего рода дипломатической Меккой, куда одним за другим приезжают лидеры государств и главы внешнеполитических ведомств уговаривать индийцев стать на их сторону. Интенсивность дипломатии вокруг Индии настолько велика, что в индийской столице порой одновременно ведут агитацию представители противоположных сторон. Так, к примеру, было буквально на днях, когда министру иностранных дел Индии в один день пришлось встречаться с коллегами из Москвы и Лондона.

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Пока все усилия Запада перетянуть Индию в свой лагерь тщетны. Индия не все уговоры отвечает, что она преследует и защищает интересы не России, а свои собственные. Позицию Нью-Дели четко объяснил приехавшей в индийскую столицу главе Форин офиса Лиз Трасс министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он объяснил, что Индия, так сказать, не делает погоды в экспорте российской нефти, потому что ее главных покупателей следует искать не в Азии, а в Европе. Что же касается Индии, то она даже сейчас покупает по-прежнему гораздо больше нефти на Ближнем Востоке и в США, чем в России. Достаточно сказать, что на американскую нефть приходится ок. 8% нефтяного импорта Индии, а на российскую – менее… 1%. При этом Джайшанкар уверен, что и через пару-тройку месяцев Индия не будет входить в первую десятку крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Конечно, главный индийский дипломат, как и положено дипломатам, немного не договаривает. Он приводит совершенно правильную, но уже устаревшую статистику, потому что только за полтора последних месяца Индия купила как минимум 14 млн баррелей. Сейчас она наверняка уже превысила весь прошлогодний импорт российской нефти, составивший 16 млн баррелей.

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Индия сейчас охотно покупает грузы российской нефти с большой скидкой, перерабатывает ее и с выгодой продает нефтепродукты европейцам, которые все сильнее испытывают дефицит топлива.

Особенно процветает экспорт в Европу дизельного топлива, В марте он стал, по данным аналитика Kpler Джейн Се, максимальным за два года, с апреля 2020 года, когда индийцы продавали за границу 847 тыс. баррелей в сутки.

«Около 30% (идущих на экспорт нефтепродуктов) поступали (в марте) в Европу»,- подчеркивает Джейн Се.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и компании, включая крупнейшие: Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., сейчас очень активно покупают российскую нефть марок Urals и Sokol со скидками в 20-25 долларов за баррель. Львиную долю своей продукции они продают на внутреннем рынке, но в прошлом месяце из-за высоких цен на международных рынках они резко увеличили и экспорт.

Пока Европа сумела договориться только прекратить покупать с августа у России уголь. Что же касается нефти и особенно газа, то в Евросоюзе большие разногласия. Главными противниками эмбарго выступают Берлин и Будапешт. Мало того, обсуждая запрет на импорт российской нефти, европейцы, как это произошло, например, в марте, покупают ее больше, чем раньше. Такая же картина и с нефтепродуктами – по данным Vortexa, в марте Россия поставляла дизельного топлива в Европу в среднем 860 тыс. бар./сутки. Особенно сильна зависимость ЕС от дизельного топлива из России. В 2019 году на Россию приходилась пятая часть импортируемого Старым Светом дизеля.

«Крайне трудно, а в отдельных случаях и невозможно отследить происхождение нефтепродуктов,- приводит Bloomberg объяснение аналитика Turner, Mason & Co. Shipping Джонатана Лейтча.- Не вижу, как даже при желании европейские импортеры нефтепродуктов могут отказаться от дизельного топлива из Индии, сделанного из российской нефти».

Близость Индии к Европе дает ей преимущество перед конкурентами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Достаточно сказать, что плавание из Джамнагара, порта на западном побережье Индии, в Роттердам занимает около 22 дней, а из южнокорейского Ульсана – ок. 38.