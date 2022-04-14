Нефть взлетела на новостях о европейском эмбарго

Большую часть четверга цены на нефть снижались и ближе к вечеру коснулись отметки $106,63 за баррель Brent, отскочив затем в район $107-108. Там-то их через пару часов и застали новости о приближении новых санкций. New York Times сообщила, что чиновники Евросоюза разрабатывают «наиболее спорную на сегодняшний день меру наказания России» — эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Она выглядела сомнительно из-за позиции Германии и других стран, по которым запрет импорта энергоносителей бил бы особенно сильно.

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«Но официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что сейчас союз движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков», — сообщила из Брюсселя корреспондент американской газеты. Ранее схожий подход был применен при запрете российского угля, где предусмотрен четырехмесячный переходный период.

Чиновники Евросоюза говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать этот вопрос со СМИ. Но, по их словам, растет ощущение того, что нефтяное эмбарго будет принято даже в отсутствие каких-либо новых «разоблачений» действий российских войск.

Оно не будет вынесено на обсуждение государств-членов ЕС до окончания последнего тура президентских выборов во Франции 24 апреля. Тем самым евробюрократы хотят избежать помощи, которую оказывают Марин Ле Пен цены на газ. По их словам, это подорвало бы шансы Эммануэля Макрона на переизбрание.

Новость упала на хорошо подготовленную почву. Еще в среду Международное энергетическое агентство заявило, что в мае 3 млн баррелей в день российской нефти могут уйти с рынка из-за санкций или добровольного отказа покупателей. А Reuters сообщило, что крупные мировые торговые дома планируют в мае сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний.

В результате цены на нефть быстро пошли вверх, и вскоре впервые с марта котировки Brent превысили $110. Вечером они достигли отметки $112,39 — максимума с 28 марта.

Ситуацию осложняет то, что в четверг истекают опционы на майскую нефть в США. Кроме того, трейдеры завтра отдыхают (в католических странах наступает Страстная пятница и Пасха).

«Большой вопрос будет заключаться в том, сколько людей захотят “шортить” нефть перед длинными выходными», — цитирует Reuters аналитика Price Futures Group Фила Флинна.