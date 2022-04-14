Нефтяную компанию «КазМунайГаз» возглавил советник Токаева

Занимавший пост советника президента Казахстана Магзум Мирзагалиев назначен главой казахстанской нефтяной компании «КазМунайГаз».

«По согласованию с Администрацией Президента РК и правительством РК Магзум Мирзагалиев назначен председателем Правления АО НК "КазМунайГаз"», — говорится в сообщении компании.

Алик Айдарбаев, возглавлявший компанию с 2018 года, покинул должность 11 апреля из-за проблем со здоровьем. Обязанности председателя правления «КазМунайГаза» исполнял Курмангазы Исказиев, который до этого являлся зампредом правления компании по разведке и добыче.

Магзум Мирзагалиев в 1978 году, в 1999-м закончил университет «Туран» по специальности экономист-международник. В 2003 году он стал выпускником Дипломатической академии министерства иностранных дел Казахстана. Кроме того, Мирзагалиев проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, а также стажировку в США и Малайзии. В 2001-2004 годах он работал инженером по буровым растворам MI Drilling Fluids International (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири, в 2004-2007 годах был менеджером по развитию бизнеса и менеджером по производству — руководителем Актауского филиала MI Drilling Fluids International. С 2007 по 2010 год Мирзагалиев занимал пост гендиректора ТОО «Тениз Сервис» АО «Национальная компания «КазМунайГаз», в 2010-2012 годах работал управляющим директором «КазМунайГаза». Затем Мирзагалиев стал зампредседателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз», а в 2013-2014 году получил пост вице-министра нефти и газа Казахстана. С 2014 по 2019 год Магзум Мирзагалиев был вице-министром энергетики, после чего занимал посты министра экологии, геологии и природных ресурсов и министра энергетики. В январе текущего года Мирзагалиева назначили советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На сайте нефтяной компании «КазМунайГаз» указывается, что она обеспечивает 25% добычи нефти и газоконденсата в Казахстана, а также 15% добычи газа. Ее НПЗ перерабатывают 81% объема переработки сырья в стране.

Ранее шесть казахстанских компаний, продающих сжиженный газ, в том числе «КазМунайГаз», заподозрили в сговоре. Против компаний ведется расследование, их подозревают в повышении цен в течение прошлого года.

В январе в Казахстане прошли беспорядки, начавшиеся из-за роста цен на газ. На этом фоне Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку, однако протесты не закончились и даже активизировались, в ряде городов они переросли в массовые столкновения с полицией. Ситуация в стране нормализовалась только после введения войск ОДКБ.

В настоящий момент в республике набирает обороты курс на демонтаж выстроенной при Нурсултане Назарбаеве системы. Продолжаются аресты племянников и членов клана Елбасы, обещают переименовать столицу Нур-Султан. Президент Касым-Жомарт Токаев представил проект радикальной реформы политической, партийной и судебной систем и институтов государственного управления.