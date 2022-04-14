Новый сортировочный центр Wildberries поможет наладить прямые поставки бизнесу Ставрополья

Маркетлейс Wildberries запустил новый крупный сортировочный центр в Ставропольском крае.

Как сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера, логистический объект позволит наладить прямые поставки от региональных предпринимателей, что поможет поддержать местный бизнес.

Отмечается, что в прошлом году жители Ставропольского края приобрели на Wildberries вдвое больше товаров, чем годом ранее. «Появление второго логистического объекта в регионе позволит обрабатывать большее количество заказов, что, в свою очередь, увеличит скорость доставки и повысит уровень сервиса», — подчеркивает пресс-служба компании.

Wildberries продолжает усиливать работу службы доставки и расширять сотрудничество с региональными предпринимателями, указывается в пресс-релизе. «На онлайн-платформе свои товары реализуют свыше 7 тыс. предпринимателей из Ставропольского края, которые за 2021 г. нарастили свои продажи на 135% год к году до 6,1 млрд руб. Появление центра позволит им оптимизировать логистические расходы и расширить ассортимент продукции на маркетплейсе», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что новый объект площадью 2500 кв. м открылся в Шпаковском районе. Он будет работать круглосуточно и без выходных.

На прошлой неделе два новых сортировочных центра Wildberries открылись в Брянске и Серове (Свердловская область).

Оборот Wildberries в прошлом году вырос на 93% и составил 844 млрд руб. В 4 квартале 2021 года продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3 квартале 2021 г., и составили 304,8 млрд руб., что на 101% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Количество заказов на маркетплейсе в прошлом году достигло 808,6 млн, увеличившись на 146% по сравнению с предшествующим 2020-м. Всего через Wildberries в 2021 году было приобретено свыше 1 млрд товаров — на 81% больше, чем годом ранее. Самые высокие объемы продаж продемонстрировали одежда, обувь и аксессуары (336,5 млрд руб., рост на 55% по отношению к 2020-му); детские товары (115,7 млрд руб., 63%); товары для дома и дачи (114,6 млрд руб., 111%); бытовая техника и электроника (76,4 млрд руб., 64%).

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Краснодаре построят современный логистический центр «Прогресс». Объем инвестиций составит более 500 млн рублей. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году.

