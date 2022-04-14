Особенности проведения экологической экспертизы

В некоторых ситуациях по специальному решению их могут принимать во внимание, но в любом случае с экологической экспертизой они имеют мало общего.

Судебная экологическая экспертиза также не имеет ничего общего с экологической экспертизой. Разница в том, что судебная предполагает добычу доказательств, чтобы установить истинное положение вещей по конкретному делу. Судебная экспертиза рассматривает ситуации, в которых уже нанесён ущерб экологии, и по этому событию установить все факты.

Система управления экологической экспертизы имеет некоторые проблемы, в особенности это касается органов, которые уполномочены проводить экологическую экспертизу. Существует специальный федеральный закон, который регулирует эту отрасль, согласно ему экологическая экспертиза может быть как на федеральном уровне, так и на уровне региона.

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При каких обстоятельствах проводится экологическая экспертиза

Причины проведения экспертизы могут быть совершенно разными, но их все можно объединить в три общих группы: первичную, повторную и дополнительную.

Первичная проводится по общепринятым процедурам. Повторная – только в том случае, если речь идёт об объекте, который уже попадал в поле зрения надзорного органа. Она может потребоваться в случае, если в документацию, которая была указана, вносятся изменения, или если срок положительного заключения подходит к концу.

Если же материалы подвергаются тщательной переработке (это может быть в том случае, если деятельность меняется на значительном уровне), то тогда будет проводиться не повторная, а первичная экспертиза.

Повторная экспертиза может быть назначена по решению суда. Если суд выносит такое решение, то судом также должно устанавливаться, кто будет оплачивать затраты на проведение экологической экспертизы. После завершения её проведения все результаты передаются в тот судебный орган, который назначил экспертизу.

Что касается дополнительной экспертизы, то в действующем законодательстве она не предусмотрена. Но по существу она проводится в том случае, если необходимо внести дополнительные изменения в то заключение, которое выдавалось экспертам ранее. Дополнительная экспертиза будет иметь такой результат: все члены, участвующие в её проведении, должны подписать специальное дополнение, которое приложат к уже имеющемуся заключению.