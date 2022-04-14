«Почта России» запустила собственный продуктовый бренд

АО «Почта России» запустило собственный продуктовый бренд «Почтовая марка», продукты для которого будут выпускаться российскими производителями.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Почта создала новый бренд — "Почтовая марка". Первые пять наименований товаров — варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки», — говорится в пресс-релизе. Сообщается, что продукцию «Почты России» уже можно купить в отделениях 39 регионов РФ.

В этом году в продажу под брендом «Почтовая марка» поступят также крупы, макароны, безалкогольные напитки, консервы, бытовая химия и товары для дома. Всего линейка собственной торговой марки «Почты России» будет представлена 200 наименованиями товаров от российских производителей.

Первые товары с логотипом «Почты» появились в продаже в 2017 году, и с тех пор спрос на них стабильно растет, отметил заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле «Почты России» Алексей Лаптев. «Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, но связанным с Почтой брендом и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков — одна из ключевых задач этого запуска. При этом Почта как заказчик определяет требования к товарам, контролирует качество производимых продуктов и ставит свой знак одобрения на каждом продаваемом экземпляре», — подчеркнул Лаптев.

Сообщается, что прибыль от продажи товаров с логотипом «Почты России» в прошлом году выросла на 19% относительно 2020-го, а товарооборот увеличился на 25%. Основной прирост произошел за счет продаж продуктов питания — их доля составляет половину от общего объема продаж. Наиболее востребованной категорией стал шоколад, на втором месте — брендированные игрушки, при этом чаще всего покупают модель грузовика «КамАЗ» и радиоуправляемую модель машины курьерской службы EMS.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Самарской области до конца 2022 года заработает новый операционный центр «Почты России». Как сообщила пресс-служба правительства региона, сотрудники нового подразделения будут в режиме 24 часов отвечать на обращения со всей страны, используя все возможные каналы поддержки. Также самарский операционный центр «Почты» будет взаимодействовать с зарубежными почтовыми администрациями. Планируется, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 году сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в четыре раза. Новое подразделение компании обеспечит работой 500 человек.