Предприятие «Росатома» построит несколько малых ГЭС в Киргизии

ТОО «Росатом Центральная Азия» планирует построить в Киргизии несколько малых ГЭС.

Об этом сообщается на сайте Российско-Киргизского Фонда развития (РКФР).

Также компания выступит основным поставщиком оборудования для ГЭС «Лейлек», на создание которой РКФР выделил льготный кредит в размере $5,6 миллиона. Мощность ГЭС составит 5,9 мегаватт, годовая выработка — 26,3 миллиона киловатт-часов. Предполагается, что объект покроет свыше 3,5% потребности Баткенской области в электроэнергии. Строительство ГЭС «Лейлек» стартовало в марте 2022-го и должно завершиться в марте 2023-го.

Председатель правления РКФР Артем Новиков отметил, что ГЭС «Лейлек» — первый подобный проект в регионе. «Под руководством президента Садыра Жапарова ведется большая работа по реформированию энергетического сектора, в том числе созданию привлекательных условий для инвестиций в энергосектор. РКФР активно участвует в этом процессе», — сказал Новиков.

Он рассказал, что в Баткенской области фонд профинансировал более 115 проектов. «Будем продолжать оказывать максимальную поддержку президенту и кабинету министров в достижении главной задачи – развитии экономики страны», — подчеркнул председатель правления РКФР.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация намерена строить за границей АЭС, несмотря на санкции. По его мнению, рестрикции Запада не создают непреодолимых преград для сооружения объектов за рубежом. «Все, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Все, что связано с обороной и безопасностью — никогда», — сказал руководитель российской атомной отрасли. Лихачев добавил, что задачи, связанные с лидерством в новых продуктах и технологиях, также будут решаться максимально активно. Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что глобальную стратегию нельзя пересматривать ежемесячно. «Пока у нас нет информации, чтобы принять серьезные корректирующие решения. Но при этом стратегические задачи мы точно менять не будем. Все, все запланированное к 2024 году и к 2030 году будем стараться реализовать», — заявил Лихачев.