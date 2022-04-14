Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей.

По его словам, любые попытки западных стран выдавить наших поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, передаёт РИА Новости.

«Хочу сразу предупредить, что любые попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике, – сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе. – Последствия такого шага будут весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики».

Как ранее сообщал «Эксперт», аналитики и экономисты Международного энергетического агентства (МЭА) предупредили, что заменить российские энергоносители на глобальных рынках будет крайне трудно. По их мнению, введение Евросоюзом эмбарго на нефть, газ и уголь из России будет выстрелом европейцев себе даже не в ногу, а в голову.

