Россия борется за технологическую независимость

В России могут расширить налоговые льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности: снизить страховые взносы до 7,6% и налог на прибыль до 3%. Кроме того, предлагается выделить 5 млрд рублей на компенсацию банкам льготных кредитов, выдаваемых производителям.

Как сообщал «Эксперт», соответствующее предложение ранее было внесено Министерством промышленности и торговли РФ.

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Электроника — ключ ко всему

«Одна из самых необходимых сегодня инициатив, находящаяся на финальной стадии согласования — расширение налоговых льгот и для предприятий радиоэлектронной промышленности, осуществляющих разработку или разработку и производство электронно-компонентной базы и электронной продукции. Снижение тарифа страховых взносов возможно с 30,2% до 7,6%, снижение налоговой ставки налога на прибыль организации — с 20% до 3%», — отметил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Налоговые льготы предлагается сосредоточить на разработчиках и производителях электронной компонентной базы (электронных модулей). По словам Василия Шпака, их продукция — основа производства конечного электронного оборудования, и эти предприятия нужно поддержать для «обеспечения технологической независимости от импортных поставок».

Предложение Минпромторга соответствует специфике радиоэлектронной отрасли, заявил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это предприятия, создающие наукоёмкую продукцию высокого уровня передела. Поэтому в ней значительна доля добавленной стоимости и высококвалифицированного труда. Соответственно, сокращение именно налога на прибыль и отчислений от фонда зарплат — действенные стимулы для поддержки таких производств. Они повышают их рентабельность, дают возможности адекватного роста оплаты труда специалистов. Причём снижение нормативов государственных платежей предлагается не символическое, а очень заметное — в 4-7 раз. Это может быть весьма существенно для компаний.

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Выбор именно данного сектора в экономике не случаен, заметил эксперт. С одной стороны, очень остра необходимость замены импортной электронной компонентной базы при снижении внешних поставок её элементов из-за санкций. Здесь «узкое место», поскольку электроника используется практически во всех отраслях, и её нехватка может привести к торможению развития самых разных производств.

С другой стороны, в данном секторе накоплен немалый опыт, есть квалифицированные специалисты и компетенции, которые позволяют во многом рассчитывать на успешность в импортозамещении ряда компонентов. Значит, снижение налогов способно дать значительный позитивный эффект.

Он должен быть мультиплицированным, распространяющимся в целом на рынок высокотехнологичной продукции разных отраслей, на удержание квалифицированных кадров, считает Марк Гойхман. Вряд ли данные меры сами по себе позволят обеспечить технологическую независимость от импортных поставок, однако сокращению такой зависимости будут немало способствовать.

Проблему надо решать комплексно

В условиях попыток «коллективного Запада» осуществить экономическую и политическую блокаду России особую актуальность приобретает развитие направлений, от которых зависит текущее состояние и развитие материальных основ жизни нашего общества, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Таким направлением и является электронная промышленность. Продукция этой отрасли объективно находится в центре всей промышленной системы страны, являясь базовым элементом основных производств.

Учитывая сохраняющуюся высокую зависимость отечественной экономики от импортной электроники, становится очевидной необходимость ускоренно развития данного сегмента, полагает эксперт. Если в сфере ОПК зависимость от зарубежной элементной составляющей стремиться к нулю, то в большей части отраслей нашей хозяйственной системы импортозависимость исключительно высока. Многие технологические линий когда-то были поставлены странами, которые сегодня присоединились к антироссийским санкциям.

Сборочные производства в тяжелом машиностроении и автомобилестроении, производственные линии в пищевой и легкой промышленности — все это обеспечивается электронными модулями, аутентичной замены которых из-за рубежа по мере из износа ожидать не приходится. Особое место занимает авиация, где на данный момент даже на наших отечественных бортах стоит в основном западная электроника. Важное значение имеет и насыщение потребительского рынка бытовой техникой.

Частично проблему решает параллельный импорт и ввоз из дружественных стран, уверен Анатолий Гожий. Однако рассчитывать на бесперебойность и ритмичность внешних поставок не стоит. В этих условиях необходимость и максимально возможного финансирования, и создания долговременного льготного налогового режима для отрасли производства электроники не вызывает сомнений. Эти меры поддержки должны действовать длительное время. Отрасль должна быть готова к тому моменту, когда электронная составляющая различных производств потребует масштабной замены.

Понятно, что данный процесс будет носить постепенный характер: по мере того, как ресурс импортных элементов будет «сходить на нет».

Для эффективного решения поставленных задач целесообразно стимулировать развитие интеграции с дружественными странами (Китай, Индия). При этом создание совместных предприятий на территории нашей страны значительно облегчило бы задачу модернизации российской экономики, подчеркнул аналитик.

Наша страна поставлена перед необходимостью осуществления форсированной технологической перестройки. Это требует создание максимально льготного (причем на долгое время) налогового и финансово режима для секторов, определяющих общее состояние экономики. Меры, предпринимаемые российским государством для поддержки базовых производств в сочетании с поощрением международной кооперации с предпринимателями дружественных стран, неизбежно приведут к формированию передовой и самодостаточной экономической структуры, резюмировал Анатолий Гожий.