Россия запретила 90% экспорта легированного лома

Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны, на которые приходится подавляющее большинство зарубежных поставок, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

«Запрещается экспортировать в недружественные страны легированный лом (90% от объема экспорта), который используется в качестве основного сырья при производстве нержавеющей стали или другого специального металлопроката для ответственных целей», - сказал он журналистам.

В ходе беседы замминистра добавил, что правительство также приняло решение обнулить импортную пошлину на медный штейн и титановый шлак с целью обеспечения металлургов стратегическим сырьем. Также, по словам Евтухова, перенесена с 1 апреля на 1 октября дата начала действия антидемпинговой пошлины на графитовые электроды диаметром менее 520 мм из Китая. Еще ряд металлургических предприятий внесен в список системообразующих, что позволит им рассчитывать на льготные кредиты, резюмировал представитель Минпромторга.

