«Ростех» построит в Сургуте центр высоких биомедицинских технологий

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» и Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа заключили соглашение о создании Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», в состав объекта площадью пять тысяч квадратных метров войдут лаборатории для исследований в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. «В лабораториях центра будут созданы условия для медицинских исследований в области замещения утраченных органов, проведения опытов по выращиванию живых тканей в целях трансплантации, работ по созданию и тестированию фармакологических препаратов для лечения нейро-дегенеративных заболеваний у взрослых и детей», — говорится в сообщении госкорпорации.

Заместитель гендиректора «Швабе» Сергей Дмитроченко указал на уникальность инновационного проекта. Поясняется, что помимо научной деятельности ЦВБМТ будет ориентирован на образовательную и медицинскую составляющие — здесь будут внедрять программы дополнительного профессионального образования по различным медицинским специальностя. Среди прочего планируется разработка образовательных программ в сотрудничестве с московской Высшей школой экономики, Ленинградским институтом точной механики и оптики и Новосибирским государственным университетом.

По словам гендиректора Фонда научно-технологического развития ХМАО Ильи Кандакова, подписание соглашения дало официальный старт первому объекту научно-технологического центра в Сургуте «Юнити Парк». Он отметил, что проект одобрен президентом РФ Владимиром Путиным и поддержан губернатором Югры Натальей Комаровой.

Уточняется, что от холдинга «Швабе» в реализации проекта примет участие дочерняя компания «Швабе-Москва».

Ранее «Эксперт» писал о том, что темы научных исследований перед отправкой на экспертизу в РАН будут согласовывать губернаторы с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он пояснил, что такое решение было принято после того, как президент РФ поручил активнее вовлекать регионы в реализацию научно-технической политики. В рамках пилотного проекта научные организации и университеты, подведомственные Минобрнауки РФ и являющиеся участниками научно-образовательных центров мирового уровня, будут планировать новые тематики фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.