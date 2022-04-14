Рубль отбил «медвежью» атаку. Индекс Мосбиржи пал

Начало дня ознаменовалось резким падением курса российской валюты, который уходил выше 82 руб. за доллар. Так участники торгов отреагировали на сообщение, что Банк России может снизить требование об обязательной продаже 80% валютной выручки.

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Однако развить успех рублевым «медведям» не удалось. Во-первых, такой шаг регулятора выглядит логичным и уже ожидаем рынком, поскольку слишком крепкий рубль бюджету не выгоден. Во-вторых, далеко не факт, что в условиях рисков новых санкций и очередного ограбления западниками российского бизнеса экспортеры будут оставлять значительную часть валюты на зарубежных счетах.

И тут рубль получил поддержку от помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что американские власти не намерены возвращать российским предпринимателям их арестованные средства.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).

Кроме того, экспортеры пока продолжают продавать валюту в больших объемах, которые, к тому же, могут еще и увеличиться на следующей неделе — с приходом сроков уплаты налогов в государственную казну.

В общем, пока не восстановится спрос на доллары и евро со стороны внутренних импортеров или резко не упадет объем российского экспорта, рисков существенного падения рубля нет. Поэтому сегодня в обед рубль начал укрепляться, и лишь в последние два часа торгов, когда активность экспортеров традиционно затихает, котировки рубля вновь упали. По итогам дня российская валюта подешевела на 1,3%.

«Давление на рублевые активы оказывает ухудшение геополитической обстановки, снижающее вероятность успешного завершения переговоров между Россией и Украиной, а, значит и шансы на скорую деэскалацию украинской проблемы», — отмечает Дмитрий Бабин из БКС.

Рынок акций перед политикой не устоял, снизившись на 4,9% по индексу Мосбиржи. В значительной мере распродажам способствовал технический фактор. Несколько дней подряд Индекс Мосбиржи пытался удержаться выше отметки 2500 пунктов, которая в начале года рассматривалась как цель падения лишь наиболее одиозными пессимистами. Но реальность оказалась хуже даже таких прогнозов, и этот уровень уже неоднократно пробивался вниз. Не устоял он и сегодня.

С точки зрения технического анализа, падение должно было ускориться после пробоя уровня, поскольку появились сильные сигналы спекулянтам начать игру на понижение. Но открытие коротких позиций по российским акциям запрещено, поэтому многие игроки будут искать момент для новых спекулятивных покупок. Отскок российского рынка акций, как только для этого появится повод, может быть сильным.

В лидерах снижения сегодня акции «Петропавловска», потерявшие свыше 16% стоимости, несмотря на то что основная продукция компании — золото — торгуется на очень комфортных уровнях. Однако компания сильно «завязана» на Газпромбанк — в частности, обязана продавать ему все добытое золото. Газпромбанк же попал под санкции Великобритании, и теперь у «Петропавловска» возникли проблемы не только со сбытом продукции, но и с оплатой долговых обязательств.

Несмотря на то, что в течение дня нефть немного дорожала, и к концу российских торгов стоила чуть менее $109 за баррель, акции нефтяных компаний также упали, хотя и выглядели чуть лучше рынка.

Отыграть рост нефти не дало сообщение Reuters о том, что с 15 мая крупнейшие мировые нефтетрейдеры резко сократят (если не полностью прекратят) торговлю российской нефтью, в первую очередь добываемой госкомпаниями. На этой новости мировые инвесторы начали покупать нефтяные контракты, поскольку такие действия приведут к снижению предложения нефти на глобальном рынке. Впрочем, к сообщениям такого рода нужно подходить с изрядной долей скепсиса, в том числе из-за того, что многие западные производственные мощности настроены именно на российскую нефть, и их переналадка потребует времени и затрат.

Но так или иначе, угроза Европы отказаться от российских нефти и газа серьезна и реальна. Не случайно президент РФ Владимир Путин сегодня поручил переориентировать экспорт российских углеводородов в Африку, Азию и Латинскую Америку. Сколько времени это займет с учетом логистических проблем, сказать пока сложно.

В целом Индекс Мосбиржи падает 5 сессий подряд, налицо его локальная перепроданность. При появлении мало-мальски позитивных новостей стоит ждать технического отскока.