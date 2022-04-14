Рублевые «медведи» перешли в наступление

Торги на Московской бирже начались сегодня с падения котировок акций и рубля. В первый час торгов потери индекса Мосбиржи достигли 1,6%, а рубль в моменте снижался на 3%. Котировки российской валюты уходили выше 82 руб. за доллар.

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При этом ситуацию на внешних рынках можно назвать очень комфортной для рублевых активов: нефть стоит около $108 за баррель, дорожает золото, от стоимости которого сейчас сильно зависит объем золотовалютных резервов России.

Однако весь этот позитив мешает отыгрывать политика. Из США, в частности, вновь прозвучали угрозы очередных санкций. Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия пришла к выводу, что решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ в рубли нарушает санкции ЕС в отношении России. Кроме того, ЕК обращает внимание, что такой механизм полностью передаст России контроль над оплатой газа и она сможет манипулировать обменным курсом. Впрочем, судя по сообщению, вердикт Еврокомиссии не носит жесткого запретительного характера.

Эти два фактора и привели к росту спроса на валюту сегодня утром. К движению тут же присоединились спекулянты. Пара доллар-рубль несколько дней консолидировалась в очень узком диапазоне 79-80, и выход из него вполне закономерно привел к увеличению рыночной активности спекулятивно настроенных игроков.

С точки зрения технического анализа, если паре удастся закрепиться выше отметки 80, ей будет открыта дорога на движение в сторону 90. Но фундаментальные факторы говорят против такого сценария. Предложение валюты на рынке по-прежнему превышает спрос на нее со стороны реальной экономики. На следующей неделе начинается налоговый период, когда крупные компании будут рассчитываться с бюджетом. В это время традиционно растет спрос на рубли. Не исключено, что экспортеры воспользуются текущей ситуацией, и увеличат продажу валюты в ближайшие часы. Наконец, европейский бизнес в один голос говорит, что пока не может обойтись без российского газа и нефти.

Поэтому, в любой момент ситуация на валютном рынке может измениться, и пара доллар-рубль вернется под отметку 80. В таком случае пробой уровня будет ложным, и спекулянты будут искать любой повод, чтобы начать агрессивно покупать рубль.

На заявлениях Еврокомиссии худший результат среди российских «голубых фишек» пока демонстрирует «Газпром», снижаясь на 2% - у трейдеров все же есть опасения, что Европа может принести в жертву свою экономику ради сомнительных политических принципов и попробовать отказаться от российского газа. Существующих запасов газа в Европе хватит на два-три месяца.

Также хуже рынка торгуются банки.

В целом, Индекс Мосбиржи вновь тестирует на прочность техническую поддержку 2500 пунктов. Велика вероятность того, что среднесрочные инвесторы начнут новые покупки акций в нынешних ценах, и рынок развернется вверх.

Наиболее интересно спекулятивно и среднесрочно выглядит сейчас «Роснефть». Эта бумага — одна из самых фундаментально сильных. Но при этом последние дни акции «Роснефти» дешевели на растущей нефти. Сейчас они подошли к сильной технической поддержке 400 руб. Такие цены выглядят привлекательно для открытия «длинных» позиций.

Лучше рынка торгуются бумаги угольных компаний «Распадская» и «Мечел». Драйверы роста у них прежние: повышение мировых цен на уголь вследствие решения Европы отказаться от закупок российского угля. При этом доля поставок продукции в страны ЕС у этих компаний невелика.

Растут бумаги производителя титана ВСПО «Ависма», которые сейчас торгуются вблизи исторического максимума. И Европа, и США заявляли, что им трудно будет отказаться от российского титана. Акции ВСМПО, как и производителей удобрений, можно смело держать в средне- и долгосрочных портфелях.