S&P 500: худшие темпы роста прибыли с 2020 года

От прибыли первого квартала 2022 года аналитики слишком многого не ждали даже и в прошлом году (одной из причин этого был эффект базы). FactSet, например, в конце декабря прогнозировал ее рост для компаний из S&P 500 в 5,7% против 21,3% кварталом ранее (и взлета примерно в полтора раза по итогам всего 2021-го). Но продолжающаяся пандемия, растущая инфляция, шоки на товарных рынках, нарушения в цепочках поставок и другие потрясения этого года заставляли пересматривать прогнозы в сторону снижения.

Так что теперь FactSet сообщает о более скромных ожиданиях – подъем на 4,5% относительно того же периода прошлого года. Это будут самые низкие темпы с декабря 2020-го. Reuters тоже отмечает заметное снижение оптимистичности прогнозов аналитиков на этот год: оценка роста прибыли за первые три квартала 2022 года составляла 5,4% в среду по сравнению с 7,5% в начале года.

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И это, как ни странно, вполне может вести к краткосрочному росту акций. По традиции, чистая прибыль, показанная американскими компаниями, в среднем несколько превышает оценки аналитиков, а убыток оказывается меньше. Такой своеобразный (и вовсе не случайный) «консерватизм» в прогнозах компаний и аналитиков немало способствует росту котировок акций, «внезапно» превзошедших ожидания.

Это очень вероятно и сейчас. Но теперь инвесторы еще и сами начинают более консервативно смотреть на рынок. Это неудивительно на фоне сползания котировок, постоянных разговоров об инфляции, которая разъедает прибыли, предстоящем замедлении роста экономики, рецессии или комбинации всего этого в виде стагфляции. Так что слова аналитиков инвесторы делят еще на какую-то цифру.

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При этом есть множество очень сильно снизившихся (и не только в этом году) акций, в некоторых из которых скопилось немало коротких спекулятивных позиций. Даже в эту среду, когда большинство (74%) акций на Nasdaq росло, в составе индекса Nasdaq Composite было зафиксировано 168 новых 52-недельных минимума.

В сумме все это создает неплохо удобренную почву для неожиданных взлетов котировок. И неудивительно, что старт очередного сезона отчетностей их уже продемонстрировал.

Взлет авиационных акций

Акции Delta Air Lines, торговавшиеся на 40% ниже своего исторического максимума, взлетели на 6,21% после публикации более высоких, чем ожидалось, результатов. Компания получила убыток $1,23 на акцию после прибыли $0,22 четвертом квартале. При этом она сообщила, что надеется выйти на прибыль из-за высочайшего в ее истории спроса.

Но главным бенефициаром этого события стали другие бумаги. Лидером роста в S&P 500 были акции American Airlines Group, взлетевшие на 10,62%. Можно, вероятно, ожидать, что высокий спрос в отрасли, если он так уж велик и к тому же сохранится в будущем, улучшит и ее положение. Но эта компания в прошлый раз показывала прибыль в 4 квартале 2019 года. С исторического максимума эти бумаги теряли к вечеру вторника более 71%. И хотя в среду их было куплено очень немало, число акций American Airlines Group, ранее проданных в короткую (порядка 15% капитала), было выше.

Подскочили акции и других авиакомпаний, а также многого, имеющего отношение к туризму. Так, Southwest Airlines выросла на 7,5%, Marriott – на 7,5%, Carnival – на 5,4%, Expedia – на 4,9%.

Рост был поддержан подъемом казначейских облигаций. «Доходность облигаций, возможно, опередила сама себя, и сегодня она падает, — говорил Reuters управляющий директор Wealthspire Advisors Дэвид Картер. – Это помогает почти всем акциям, но особенно растущим областям, таким как технологии».

Выросли акции производителей чипов: Nvidia прибавила почти 3,3%, Qualcomm – 3,2%, а Advanced Micro Devices – 2,8%.

Этому не смогли помешать ни новости о рекордном росте индекса цен производителей (11,2%), ни неудачная отчетность JPMorgan Chase – крупнейшего банка США по сумме активов. Его акции упали на 3,2% после сообщений об ущербе в $524 млн, вызванном рыночными потрясениями из-за антироссийских санкций, а также – о снижении прибыли в первом квартале на 42%.

В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, прервав трехдневную серию падений, выросли на 1,12% и 2,03% соответственно. Jones Industrial Average прибавил 1,01%. Но на начало долгосрочного роста все это совершенно не похоже.

«Мы считаем, что результаты за 1 квартал будут ”в порядке" по сравнению с ожиданиями, а сообщения менеджмента снова будут скорее негативными, чем позитивными, - цитирует CNBC главного стратега Wolfe Research Криса Сенека. – Таким образом, мы не ожидаем, что тенденции прибыли, вытекающие из отчетов за 1 квартал, приведут к росту рынка акций. Скорее, мы считаем, что высокая инфляция, ужесточение политики ФРС и растущие риски рецессии останутся ключевыми факторами общей доходности рынка и ротации секторов».

