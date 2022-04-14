«Газпром» продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину в штатном режиме

Компания «Газпром» продолжает поставлять российский газ транзитом в Европу через территорию Украины в штатном режиме, передает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя холдинга Сергея Куприянова.

«"Газпром" поставляет российский газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с запросами европейских потребителей - 81,1 млн кубометров по состоянию на 14 апреля», - рассказал Куприянов.

В последнее время страны Евросоюза значительно нарастили закупки газа у России. Специалисты связывают это с ростом спотовых цен, отсутствием ветра, а также обострением ситуации на Украине, говорится в материале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

